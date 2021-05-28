"Европейский прОРыВ": в Украине появится организация расширенной ответственности производителей

27 мая Американская торговая палата в Украине провела онлайн-презентацию "Европейский прОРыВ в обращении с упаковкой: в Украине впервые создается организация расширенной ответственности производителей (ОРОП)".

11 всемирно известных компаний, объединенных Палатой и Украинской Упаковочно-Экологической Коалицией (УКРУЭК), начинают создание организации расширенной ответственности производителей в области упаковки.

27 мая состоялась презентация будущей организации расширенной ответственности производителей для правительства Украины, общественности и заинтересованных сторон. На встрече присутствовали представители бизнеса, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Министерства развития общин и территорий Украины, члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования, представители органов местного самоуправления и международные эксперты в сфере управления отходами.

Участники мероприятия смогли ознакомиться с лучшими европейскими практиками и узнать о дальнейших шагах в управлении отходами для перехода Украины к циркулярной экономике.

"Американская торговая палата в Украине долгое время активно продвигала идею введения принципа расширенной ответственности производителей и выступала площадкой для диалога между бизнесом и ответственными органами государственной власти. Мы поддерживаем наши компании в создании организации расширенной ответственности производителей и в отстаивании европейской модели обращения с отходами упаковки и считаем, что своим примером они будут направлять других производителей на путь устойчивого развития", – отметил Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов приветствует инициативу Американской торговой палаты о создании первой организации расширенной ответственности производителей, поскольку глубоко понимаем важность существования института РОП в системе управления отходами. Расширенная ответственность производителя – это безусловно эффективный и одновременно экономный инструмент управления отходами, который, кстати, выступает и экономическим механизмом для стимулирования создания объектов инфраструктуры по рециклингу отходов, что определено недавним Указом Президента одной из ключевых задач,

– прокомментировал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

Во время мероприятия компании-основатели сообщили, что в специальном Меморандуме, подписанном ими, Палатой и УКРУЭК, компании договорились финансировать подготовительный этап основания ОРОП в Украине. Чтобы ввести в Украине принцип расширенной ответственности производителей для переработки отходов упаковки и значительно уменьшить их влияние на окружающую среду, компании обязались сотрудничать по всем направлениям.

Преданность масштабным целям устойчивого развития ООН и желание компаний внедрить в Украине европейскую модель управления отходами упаковки, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС и Национальной стратегией управления отходами стало причиной, которая побудила компании активизировать свои действия в направлении создания ОРОП.

Воплощение принципа расширенной ответственности производителей наиболее эффективно происходит в сотрудничестве со всеми производителями, то есть коллективно. Такое сотрудничество предполагает создание организации расширенной ответственности производителей, которая финансируется производителями и является неприбыльной организацией, отметили компании, которые подписали Меморандум.

"Украина сделала важные шаги для гармонизации своего законодательства к директивам ЕС. При поддержке международных доноров была разработана и принята Национальная стратегия обращения с отходами. Для достижения своих амбициозных целей Украина должна достичь показатели ЕС по управлению отходами упаковки до 2030 года. На основе нашего исследования самый эффективный способ этого достичь – имплементировать принцип расширенной ответственности производителей. В течение последних трех десятилетий механизм РОП внедряли в ЕС, но сейчас он признан на международном уровне как самый эффективный инструмент содействия переработке и переходу к циркулярной экономике. Внедрение основ РОП в странах ЕС было наиболее успешным на протяжении последних лет: с начала 2000 и до сегодня", – резюмировал европейский эксперт с 22-летним опытом работы в сфере управления отходами Кириякос Парпоунас.

Результатам исследования Кириякоса Парпоунаса "Пошаговый подход по запуску системы РОП в Украине" является внедрение принципа РОП в Украине и деятельность ОРОП в области упаковки будет способствовать притоку инвестиций в новую индустрию сбора и переработки отходов упаковки и созданию 20 тыс. рабочих мест в Украине. Уже в течение первых 5 лет функционирования ОРОП позволит собрать и переработать 4-5 млн тонн упаковки, то есть уровень сбора отходов упаковки составит 50-70% от всего выпущенного на рынок объема.