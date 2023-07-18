Так, Россия обвиняла Украину в административной практике "убийств, похищений, принудительного переселения, вмешательства в избирательное право, ограничениях на использование русского языка и нападения на российские посольства и консульства". Также Россия попыталась приписать Украине ответственность за катастрофу MH17, потому что наше государство "не закрыло воздушное пространство".
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Что известно об иске
Россия также жаловалась на блокировку Северо-Крымского канала и просила ЕСПЧ применить временные меры, в частности обязать Украину возобновить подачу воды в Крым и прекратить "притеснения" в использовании русского языка.
Однако 23 июля 2021 года ЕСПЧ сразу отказал России в ходатайстве. А уже сегодня, 18 июля, полностью отклонил иск "Россия против Украины".
ЕСПЧ отметил, что Россия процессуально не сотрудничала и игнорировала требования ЕСПЧ относительно коммуникации, процесса предоставления доказательств и прочего, что свидетельствует о нежелании должным образом поддерживать указанное заявление.
Решение ЕСПЧ / Скриншот
Претензии России к Украине
Напомним, что в списке претензий, которые Россия выдвинула Украине, есть такое:
- гибель людей во время евромайдана в 2014 году, во время пожара в Доме Профсоюзов в Одессе и во время операции на Донбассе;
- "практика подавления свободы слова и преследование инакомыслящих" путем запрещения работы СМИ и журналистов;
- дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка из общественной сферы;
- дискриминация российского бизнеса;
- гибель людей и уничтожение имущества "в результате обстрелов ВСУ сопредельных территорий России";
- лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти;
- блокировка Северо-Крымского канала "как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова";
- нападения на дипломатические консульства России;
- катастрофа самолета "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014 года "в результате незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий".
- "Отказ от предоставления необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений".