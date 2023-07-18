Так, Росія звинувачувала Україну в адміністративній практиці "вбивств, викрадень, примусового переселення, втручання у виборче право, обмеженнях на використання російської мови та напади на російські посольства і консульства". Також Росія спробувала приписати Україні відповідальність за катастрофу MH17, тому що наша держава "не закрила повітряний простір".

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Що відомо про позов

Росія також скаржилась на блокування Північно-Кримського каналу та просила ЄСПЛ застосувати тимчасові заходи, зокрема, зобов’язати Україну відновити подачу води до Криму та припинити "утиски" у використанні російської мови.

Однак 23 липня 2021 року ЄСПЛ одразу відмовив Росії у клопотанні. А вже сьогодні, 18 липня, повністю відхилив позов "Росія проти України".

ЄСПЛ зазначив, що Росія процесуально не співпрацювала та ігнорувала вимоги ЄСПЛ щодо комунікації, процесу надання доказів та іншого, що свідчить про небажання належним чином підтримувати зазначену заяву.



Рішення ЄСПЛ / Скриншот

Претензії Росії до України

Нагадаємо, що у списку претензій, які Росія висунула Україні, є таке:

загибель людей під час євромайдану у 2014 році, під час пожежі в Будинку Профспілок в Одесі та під час проведення операції на Донбасі;

"практика придушення свободи слова і переслідування інакомислячих" шляхом заборони роботи ЗМІ та журналістів;

дискримінація російськомовного населення і витіснення російської мови з суспільної сфери;

дискримінація російського бізнесу;

загибель людей і знищення майна "внаслідок обстрілів ЗСУ суміжних територій Росії";

позбавлення жителів Донбасу можливості участі у виборах до центральних органів влади;

блокування Північно-Кримського каналу "як основного джерела прісної води для жителів Кримського півострова";

напади на дипломатичні представництва Росії;

катастрофа літака "Малайзійських авіаліній" 17 липня 2014 року "внаслідок незакриття владою України повітряного простору над зоною бойових дій".

"Відмова від надання необхідної правової допомоги російським слідчим органам в розслідуванні скоєних злочинів".

Зверніть увагу! Скарга "Росія проти України" – це перша в історії Росії міждержавна скарга, яка подана російською владою в Європейський суд.