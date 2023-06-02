За даними джерел, дві адміністративні позовні заяви Wikimedia Foundation надійшли до Тверського районного суду міста Москви, пише 24 Канал. Організація просить суд визнати незаконним повідомлення про порушення порядку розповсюдження інформації у "Вікіпедії" і вимогу Генпрокуратури Росії про застосування заходів щодо обмеження доступу до цієї інформації.

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Що відомо

Деталі процесу поки невідомі. Ймовірно, юристи Wikimedia Foundation знайшли якісь проблеми з повідомленнями/вимогами. Наприклад, грубе порушення процедури. Якщо суд визнає порушення закону, то невиконання незаконних вимог щодо видалення матеріалів не вважатимуть порушеннями і штрафи буде знято.

У лютому 2023 року фонд Wikimedia оштрафували на 2 мільйони рублів за відмову видалити з "Вікіпедії" матеріали про військові частини Росії.

У квітні 2023 року московський суд оштрафував Wikimedia Foundation спочатку на 800 000 рублів за невидалення матеріалів про пісню гурту "Психея", яку на Росії оголосили екстремістською.

Того ж квітня організація отримала ще один штраф – 1,5 мільйона рублів за відмову видалити статтю про російські злочини в Україні.

Росія також внесла фонд Wikimedia Foundation в так званий "список на приземлення", який означає, що компанія повинна відкрити фізичне представництво з офісом на території Росії, а також зареєструвати на сайті Роскомнагляду особистий кабінет для взаємодії з органами влади. Після цього сайт повинен обмежувати доступ до інформації, що порушує російське законодавство. У разі невиконання цих вимог відомство може застосувати до порушника низку заходів, аж до часткового або повного блокування ресурсу.

Слухання в цій справі ще не почалися. Перше засідання має відбутися 10 червня.