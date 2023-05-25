Нову електронну енциклопедію планують розмістити на російських серверах. Керувати нею буде російська юридична особа, пише 24 канал.

Цікаво Окупанти розсилають українцям повідомлення із закликами до ухилення від мобілізації

Що це буде

Як зазначають російські джерела, ідея нового сервісу, який безумовно створюється з метою пропаганди, належить Владіміру Медейко, уже колишньому директору російського підрозділу фонду Wikimedia (цей фонд управляє "Вікіпедією"). За даними ЗМІ, Медейко нещодавно звільнили з посади, заявивши, що брати контент з енциклопедії може будь-хто, але використовувати для цього посаду керівника є некоректним, тим більше працюючи над новим ресурсом таємно та довго. Його також заблокували у "Вікіпедії".

Сам Медейко запевняє, що проєкт не буде пов'язаним із державою та буде фінансуватися "виключно приватними інвесторами", хоча їхні імена та суми вкладень не розкриває.

Перші 1,9 мільйона російськомовних статей буде перенесено (чи краще сказати вкрадено) в новий проєкт прямо з "Вікіпедії", але надалі платформа розвиватиметься самостійно та "інакше".

Згідно з заявами Медейка, "Вікіпедія" викликає "настороженість" у користувачів, бо заробила "неоднозначну репутацію". "Рувікі" ж повинна стати місцем, куди росіяни прийдуть за "збалансованою точною інформацією".

Наші ключові цінності – достовірність, збалансованість, нейтральність,

– каже колишній директор Wikimedia Ru.

На щастя, це російське болото буде замкнене в межах самої Росії, де обмежиться місцевими "достовірними" авторами та місцевими читачами.

Нагадаємо: