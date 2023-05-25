Що відомо

Уперше про це написав депутат Львівської міської ради й член партії "Варта" Ігор Зінкевич на своїй фейсбук-сторінці. Він опублікував скриншот отриманого повідомлення.

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У повідомленнях, які без сумніву походять від окупантів, міститься заклик так званої "армії порятунку України" уникати призову. При цьому невідомі намагаються залякати громадян мобілізацією 500 000 осіб з 1 червня, яку нібито проведуть "з-за" втрат. На щастя, росіяни досі не навчилися користуватися онлайн-перекладачами та словниками української мови, полегшуючи своє викриття.



Скриншот повідомлень, надісланих хакерами / Фото Ігор Зінкевич

Увага! Відбувся злам шлюзу одного із мобільних операторів. Клієнтам львівських провайдерів надсилаються СМС-повідомлення провокативного змісту,

– написав автор публікації.

Наразі невідомо, якими є масштаби цієї розсилки, так само як і неясно, чи дійсно мова йде про злам системи оператора чи про звичайну розсилку по базі злитих в мережу номерів. Повідомлень про це поки що небагато.

На самому скриншоті можна помітити, що вони були надіслані на номер оператора "Київстар".

Інший скриншот, який можна знайти в коментарях до основної публікації, показує відправника: "TzOV BIT".

Варто зазначити, що це не перша спроба росіян атакувати українських операторів та провайдерів. Подібні інциденти траплялись і раніше. Наприклад, узимку вони атакували двох львівських інтернет-провайдерів: "Копійка" та "КОМ і ТЕХ".