У середині квітня 2023 року був атакований бізнес-підрозділ Rheinmetall – цивільний бізнес компанії, який працював із використанням "суворо відокремленої ІТ-інфраструктури". Інцидент збігся з повідомленнями про те, що Rheinmetall веде переговори про будівництво нового танкового заводу на території України.

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Що відомо

У компанії наголошували, що оборонний підрозділ, який займається виробництвом військової техніки, зброї та боєприпасів, не постраждав і продовжує працювати в штатному режимі.

Тепер у компанії повідомили, що все ще працюють над усуненням наслідків атаки й уже проінформували відповідні органи про те, що трапилося, а також "подали заяву про порушення кримінальної справи в прокуратуру Кельна". У Rheinmetall підтверджують, що за атакою стояло здирницьке угруповання Black Basta, яке раніше цього тижня розмістило на своєму сайті в даркнеті інформацію про цей напад. Злочинці також додали зразки даних, нібито вкрадених у Rheinmetall. Вони включають угоди про нерозголошення, технічні схеми, скани паспортів та замовлення на закупівлю. Компанія не коментує автентичність документів.

Що відомо про Black Basta

Група хакерів BlackBasta розпочала свою діяльність у квітні 2022 року і за останній час здійснила кілька успішних атак на відомі організації:

07 травня 2023 року група оголосила про атаку на провідного постачальника технологій електрифікації та автоматизації ABB.

У квітні 2023 року BlackBasta зламала систему канадського видавця довідників Yellow Pages Group, викравши конфіденційні документи та дані.

22 березня 2023 року зловмисники проникли в корпоративну мережу Capita, британського аутсорсингового гіганта, з яким уклали контракти кілька департаментів уряду та армії Великої Британії.

Серед жертв BlackBasta були також Knauf, Американська асоціація стоматологів, Sobeys.

Наприкінці минулого року експерти з компанії SentinelOne повідомляли про можливий зв'язок Black Basta з відомою хак-групою FIN7.

Rheinmetall та Україна

У травні 2023 року стало відомо, що концерн Rheinmetall заснував спільне підприємство з Укроборонпромом. Компанія хоче виробляти в Україні не лише танки – тут читайте, що ще є в її планах.

Rheinmetall поставила Україні системи ППО Skynex.

Компанія також будує в Румунії хаб для ремонту техніки ЗСУ.

Керівництво Rheinmetall неодноразово заявляло про свою готовність виробляти для України необхідну військову техніку, зокрема бойовий танк Panther KF51, який називають "найсильнішим бойовим танком у світі".

Rheinmetall також виготовляє танки Leopard.

Наразі неясно, чи пов'язана атака на Rheinmetall з переговорами про допомогу Україні, та чи висунули хакери якісь вимоги щодо викупу.