Радісну новину повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Зауважимо, що захищати небо над Україною ЗСУ допомагають також зенітні ракетні комплекси Patriot.

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Сьогодні відвідав італійське оборонне підприємство Rheinmetall Italia S.p.A., що спеціалізується на виробництві сучасних систем ППО. Серед його розробок - ППО малого радіуса дії Skynex,

– мовиться у повідомленні.

Зазначається, що країні потрібна така ефективна зброя для захисту від дронів, якими Україну атакує Росія. Це збереже десятки життів та важливу інфраструктуру для мільйонів людей.