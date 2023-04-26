Радостную новость сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Заметим, что защищать небо над Украиной ВСУ помогают также зенитные ракетные комплексы Patriot.
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Сегодня посетило итальянское оборонное предприятие Rheinmetall Italia SpA, специализирующееся на производстве современных систем ПВО. Среди его разработок – ПВО малого радиуса действия Skynex,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что стране нужно такое эффективное оружие для защиты от дронов, которыми Украину атакует Россия. Это сохранит десятки жизней и важную инфраструктуру для миллионов людей.
"Такие батареи уже находятся на боевом дежурстве в Украине. Рассматриваем также возможность совместного производства компонентов этих систем. Спасибо партнерам за поддержку", – добавил Шмигаль.
Также премьер-министр Украины написал, что сейчас ведется работа над тем, чтобы иметь больше таких действенных ПВО. Они создадут надежный щит вокруг украинских стратегических инфраструктурных объектов.
Следует добавить, что по факту сейчас у Украины на вооружении есть современные западные зенитные ракетные системы NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие, хоть и в небольшом количестве. Теперь Украине нужно получить истребители F-16.