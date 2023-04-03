Цент обслуговування почне працювати вже цього місяця. Будівельні роботи зі зведення хабу вже ведуться на околицях міста Сату-Маре, який розташований неподалік кордону з Україною.

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Наголошується, що хаб буде "відігравати центральну роль у матеріально-технічному забезпеченні оперативної готовності західних бойових систем, які використовуються в Україні".

За даними компанії, центр обслуговуватиме:

самохідні гаубиці,

військові вантажівки,

бойові танки Leopard 2 і Challenger,

БМП Marder,

БТР Fuchs.

Для нас ключове завдання – надати силам НАТО та Україні найкращу підтримку в цій критичній ситуації,

– заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

За його словами, обслуговування і ремонт озброєння, яке постачається в Україну, відіграє важливу роль у захисті від російської агресії.

Чи з'явиться подібний завод в Україні

Зауважимо, що ще на початку березня повідомлялося, що концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні. Завод міг би виробляти до 400 основних бойових танків типу "Panther" на рік. Переговори з українським урядом він назвав "багатообіцяючими". Рішення щодо його будівництва мають ухвалити "протягом наступних двох місяців".

Президент Володимир Зеленський повідомив, що разом з делегацією Rheinmetall AG на чолі з головою правління Арміном Паппергером детально обговорили поточний стан співробітництва з концерном.