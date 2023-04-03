Цент обслуговування почне працювати вже цього місяця. Будівельні роботи зі зведення хабу вже ведуться на околицях міста Сату-Маре, який розташований неподалік кордону з Україною.
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Наголошується, що хаб буде "відігравати центральну роль у матеріально-технічному забезпеченні оперативної готовності західних бойових систем, які використовуються в Україні".
За даними компанії, центр обслуговуватиме:
- самохідні гаубиці,
- військові вантажівки,
- бойові танки Leopard 2 і Challenger,
- БМП Marder,
- БТР Fuchs.
Для нас ключове завдання – надати силам НАТО та Україні найкращу підтримку в цій критичній ситуації,
– заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.
За його словами, обслуговування і ремонт озброєння, яке постачається в Україну, відіграє важливу роль у захисті від російської агресії.
Чи з'явиться подібний завод в Україні
Зауважимо, що ще на початку березня повідомлялося, що концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні. Завод міг би виробляти до 400 основних бойових танків типу "Panther" на рік. Переговори з українським урядом він назвав "багатообіцяючими". Рішення щодо його будівництва мають ухвалити "протягом наступних двох місяців".
Президент Володимир Зеленський повідомив, що разом з делегацією Rheinmetall AG на чолі з головою правління Арміном Паппергером детально обговорили поточний стан співробітництва з концерном.