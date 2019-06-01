Европейский лидер дешевых автобусных перевозок FlixBus будет работать в Украине?

Крупнейший в Европе оператор автобусных перевозок FlixBus планирует выйти на украинский рынок полноценно и под собственным брендом. Гигант-лоукостер введет новые стандарты междугородных автобусов в Украине.

Первая в Украине пресс-конференция

Об этом сообщил "Центр транспортных стратегий" со ссылкой на информацию от компании FlixBus.

Читайте также: Украинские лоукостер запустил новые рейсы в Европу: цены и расписание

Известно, что компания FlixBus анонсировала на 11 июня 2019 года в Киеве свою первую в Украине пресс-конференцию.

Гендиректор компании в Польше и Украине Михал Леман расскажет о планах развития FlixBus на украинском рынке, о бизнес-модели FlixBus и сотрудничестве с местными автобусными компаниями А также – о новом стандарте междугородных автобусов для Украины.

FlixВus и Украина: коротко о взаимоотношениях

FlixВus проявлял интерес к украинскому рынку еще несколько лет назад. В частности, в 2017 году после получения Украиной безвиза с ЕС, FlixВus запустил рейсы из Евросоюза в четыре украинских города.

Из Киева, Львова, Ровно и Житомира можно было доехать до Польши в Краков и Катовице – там расположены популярные международные аэропорты). Доехать автобусом FlixВus можно было и в Чехию в города Острава, Прага и Брно). При этом минимальная цена билета иногда составляла даже 5 евро.

Тогда в 2017 году перевозки в Украину и из Украины осуществлял партнер Flixbus – чешская компания Umbrella. Однако рейсы признали финансово нецелесообразными и сотрудничество с Umbrella относительно рейсов в Украину прекратилась.

Летом 2018 года международный автобусный перевозчик "Евроклуб", который обслуживает маршруты из Украины в Польшу, Австрию и Германию, стал партнером глобального бренда FlixBus. Автобусы "Евроклуба" не брендированы под FlixBus, и по состоянию на июнь 2019 года рейсы этого перевозчика – единственное сообщение с Украиной, доступное для покупки на сайте FlixBus. Говорится о городах Киев, Ужгород, Житомир и Ровно.

Что такое FlixBus?

Это крупнейший бренд (FlixBus) и компания (Flixmobility) автобусных перевозок, которая работает по модели партнерства с автобусными региональными перевозчиками. Те предоставляют автобусы и документы на маршруты, а FlixBus – свою технологическую платформу и занимается продажами, маркетингом и управлением графиками.



Это типичный формат работы FlixВus, компания сотрудничает с более 250 региональными партнерами-перевозчиками, которые имеют общую систему продажи билетов и общий бренд. Однако, конечно, FlixBus имеет и свои собственные автобусы.



Всего по состоянию на 1 июня 2019 года FlixВus соединяет маршрутами своих автобусов более 2000 населенных пунктов в 29 странах и осуществляет более 350 тысяч рейсов ежедневно. Основана компания в 2013 году в Германии, а в 2015 вышла на международный рынок, поглотив немало конкурентов.