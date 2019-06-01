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      Європейський лідер дешевих автобусних перевезень FlixBus працюватиме в Україні?

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      FlixBus почне завойовувати ринок України
      FlixBus почне завойовувати ринок України / flixbus.de

      Найбільший у Європі оператор автобусних перевезень FlixBus планує вийти на український ринок повноцінно і під власним брендом. Гігант-лоукостер запровадить нові стандарти міжміських автобусів в Україні.

      Перша в Україні прес-конференція

      Про це повідомив "Центр транспортних стратегій" з посиланням на інформацію від компанії FlixBus.

      Читайте також: Український лоукостер запустив нові рейси в Європу: ціни та розклад

      Відомо, що компанія FlixBus анонсувала на 11 червня 2019 року в Києві свою першу в Україні прес-конференцію.

      Гендиректор компанії в Польщі і Україні Міхал Леман розповість про плани розвитку FlixBus на українському ринку, про бізнес-моделі FlixBus і співпрацю з місцевими автобусними компаніями А також – про новий стандарт міжміських автобусів для України.

      FlixВus та Україна: коротко про взаємини

      FlixВus проявляв інтерес до українського ринку ще кілька років тому. Зокрема, у 2017 році після отримання Україною безвізу з ЄС, FlixВus запустив рейси з Євросоюзу в чотири українських міста.

      З Києва, Львова, Рівного та Житомира можна було доїхати до Польщі у Краків та Катовіце – там розташовані популярні міжнародні аеропорти). Доїхати автобусом FlixВus можна було і до Чехії у міста Острава, Прага та Брно). При цьому мінімальна ціна квитка іноді становила навіть 5 євро.

      Тоді у 2017 перевезення в Україну і з України здійснював партнер Flixbus – чеська компанія Umbrella. Однак рейси визнали фінансово недоцільними і співпраця з Umbrella щодо рейсів до України припинилася.

      Влітку 2018 року міжнародний автобусний перевізник "Євроклуб", який обслуговує маршрути з України в Польщу, Австрію і Німеччину, став партнером глобального бренду FlixBus. Автобуси "Євроклубу" не брендовані під FlixBus, та станом на червень 2019 рейси цього перевізника – єдине сполучення з Україною, доступне для покупки на сайті FlixBus. Мовиться про міста Київ, Львів, Ужгород, Житомир та Рівне.

      Що таке FlixBus? Це найбільший бренд (FlixBus) та компанія (Flixmobility) автобусних перевезень, яка працює за моделлю партнерства з автобусними регіональними перевізниками. Ті надають автобуси і документи на маршрути, а FlixBus – свою технологічну платформу і займається продажами, маркетингом і керуванням графіками. 

      Це типовий формат роботи FlixВus, компанія співпрацює з понад 250 регіональними партнерами-перевізниками, які мають загальну систему продажу квитків та загальний бренд. Однак, звісно, FlixBus має і свої власні автобуси.

      Загалом станом на 1 червня 2019 року FlixВus поєднує маршрутами своїх автобусів понад 2000 населених пунктів у 29 країнах і здійснює понад 350 тисяч рейсів щодня. Заснована компанія у 2013 році в Німеччині, а в 2015 вийшла на міжнародний ринок, поглинувши чимало конкурентів.

      blog_ava
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      сьогодні
      1996
      Теги: Новини України Авто Відпочинок Європа
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