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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Европейский Союз будет финансировать реформу украинского профтехобразования

      11 Читати новину українською
      В Еврокомиссии был подписан ряд украинско-европейских соглашений
      В Еврокомиссии был подписан ряд украинско-европейских соглашений / Прапор ЄС

      17 декабря подписаны соглашения, согласно которым Европейский Союз будет финансировать реформу профессионально-технического образования, меры по энергосбережению, поощрения демократии и межчеловеческих контактов.

      Об этом сообщает Радио Свобода.

      17 декабря в Еврокомиссии был подписан ряд украинско-европейских соглашений. Соглашения утвердили представители правительства Украины и еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Иоганнес Ган.

      Европейский Союз будет финансировать реформу профессионально-технического образования, меры по энергосбережению, поощрения демократии и межчеловеческих контактов.

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      Выполнение соглашений предусматривает предоставление финансовой помощи в реформировании и обновлении украинского профессионально-технического образования. Также предусматривается финансирование мероприятий по энергосбережению и эффективному использованию энергоресурсов и предполагается техническая помощь украинским учреждениям в реализации соглашения об Ассоциации и укрепление демократических принципов, прав человека и основных свобод.

      Также Еврокомиссия обязуется финансировать мероприятие "Программа расширения контактов между людьми: Дом Европа", нацеленный на поощрение контактов между украинцами и европейцами и обмена лучшими практиками.

      Суммы соглашений по реформе профессионально-технического образования и энергосбережения составляют соответственно 58 и 54 миллиона евро.

      Финансирование технической поддержки ЕС в реализации Соглашения об ассоциации и укрепления демократических основ составляет 37 миллионов евро.

      Теги: Энергетика Новости Украины Новости политики Соглашение об ассоциации Образование Реформы Евросоюз
      Источник: 24 Канал
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