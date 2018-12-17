Европейский Союз будет финансировать реформу украинского профтехобразования
17 декабря подписаны соглашения, согласно которым Европейский Союз будет финансировать реформу профессионально-технического образования, меры по энергосбережению, поощрения демократии и межчеловеческих контактов.
Об этом сообщает Радио Свобода.
17 декабря в Еврокомиссии был подписан ряд украинско-европейских соглашений. Соглашения утвердили представители правительства Украины и еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Иоганнес Ган.
Европейский Союз будет финансировать реформу профессионально-технического образования, меры по энергосбережению, поощрения демократии и межчеловеческих контактов.
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Выполнение соглашений предусматривает предоставление финансовой помощи в реформировании и обновлении украинского профессионально-технического образования. Также предусматривается финансирование мероприятий по энергосбережению и эффективному использованию энергоресурсов и предполагается техническая помощь украинским учреждениям в реализации соглашения об Ассоциации и укрепление демократических принципов, прав человека и основных свобод.
Также Еврокомиссия обязуется финансировать мероприятие "Программа расширения контактов между людьми: Дом Европа", нацеленный на поощрение контактов между украинцами и европейцами и обмена лучшими практиками.
Суммы соглашений по реформе профессионально-технического образования и энергосбережения составляют соответственно 58 и 54 миллиона евро.
Финансирование технической поддержки ЕС в реализации Соглашения об ассоциации и укрепления демократических основ составляет 37 миллионов евро.
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