Європейський Союз фінансуватиме реформу української профтехосвіти

17 грудня підписано угоди, згідно з якими Європейський Союз фінансуватиме реформу професійно-технічної освіти, заходи із енергозбереження, заохочення демократії та міжлюдських контактів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

17 грудня в Єврокомісії було підписано ряд українсько-європейських угод. Угоди затвердили представники уряду України та єврокомісар із питань розширення та сусідства Йоганнес Ган.

Європейський Союз фінансуватиме реформу професійно-технічної освіти, заходи із енергозбереження, заохочення демократії та міжлюдських контактів.

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Виконання угод передбачає надання фінансової допомоги у реформуванні та оновленні української професійно-технічної освіти. Також передбачається фінансування заходів із енергозбереження та ефективного використання енергоресурсів та передбачається технічна допомога українським установам у реалізації угоди про Асоціацію та зміцнення демократичних принципів, прав людини та основних свобод.

Також Єврокомісія зобов`язується фінансувати захід "Програма розширення контактів між людьми: Дім Європа", націлений на заохочення контактів між українцями та європейцями й обміну найкращими практиками.

Суми угод щодо реформи професійно-технічної освіти та енергозбереження складають відповідно 58 та 54 мільйони євро.

Фінансування технічної підтримки ЄС в реалізації Угоди про асоціацію та зміцнення демократичних засад складає 37 мільйонів євро.