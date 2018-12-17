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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Європейський Союз фінансуватиме реформу української профтехосвіти

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      В Єврокомісії було підписано ряд українсько-європейських угод
      В Єврокомісії було підписано ряд українсько-європейських угод / Прапор ЄС

      17 грудня підписано угоди, згідно з якими Європейський Союз фінансуватиме реформу професійно-технічної освіти, заходи із енергозбереження, заохочення демократії та міжлюдських контактів.

      Про це повідомляє Радіо Свобода.

      17 грудня в Єврокомісії було підписано ряд українсько-європейських угод. Угоди затвердили представники уряду України та єврокомісар із питань розширення та сусідства Йоганнес Ган.

      Європейський Союз фінансуватиме реформу професійно-технічної освіти, заходи із енергозбереження, заохочення демократії та міжлюдських контактів.

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      Виконання угод передбачає надання фінансової допомоги у реформуванні та оновленні української професійно-технічної освіти. Також передбачається фінансування заходів із енергозбереження та ефективного використання енергоресурсів та передбачається технічна допомога українським установам у реалізації угоди про Асоціацію та зміцнення демократичних принципів, прав людини та основних свобод.

      Також Єврокомісія зобов`язується фінансувати захід "Програма розширення контактів між людьми: Дім Європа", націлений на заохочення контактів між українцями та європейцями й обміну найкращими практиками.

      Суми угод щодо реформи професійно-технічної освіти та енергозбереження складають відповідно 58 та 54 мільйони євро.

      Фінансування технічної підтримки ЄС в реалізації Угоди про асоціацію та зміцнення демократичних засад складає 37 мільйонів євро. 

      Теги: Новини політики Новини України Енергетика Євросоюз Реформи Освіта Угода про асоціацію
      Джерело: 24 Канал
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