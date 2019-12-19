Европейский Союз продлил санкции против России

Европейский Союз 19 декабря официально объявил о продлении санкции против России до июня 2020 года.

Об этом сообщили на официальном сайте Европейского Совета. В документе говорится, что санкции продлили после докладов президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель состояние выполнения минских соглашений, с которыми связаны европейские санкции.

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"Учитывая то, что минские соглашения в полном объеме выполнены, Европейский совет единогласно принял политическое решение продлить экономические санкции против России", – говорится в заявлении Европейского Совета.

Также эту информацию в социальной сети Твиттере подтвердил корреспондент из Брюсселя – Рикард Йозвяк.

the EU has today officially approved the extension of the economic sanctions against #Russia for 6 months. EU leaders will again discuss whether to prolong or not at #EUCO in June 2020. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 19 грудня 2019 р.

Он заявил, что 19 декабря Европейский Союз официально одобрил продление экономических санкций против России еще на 6 месяцев.

"Лидеры ЕС вновь обсудят, продлевать санкции или нет в июне 2020 года" ,– добавил Рикард Йозвяк.