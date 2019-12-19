Европейский Союз продлил санкции против России
Европейский Союз 19 декабря официально объявил о продлении санкции против России до июня 2020 года.
Об этом сообщили на официальном сайте Европейского Совета. В документе говорится, что санкции продлили после докладов президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель состояние выполнения минских соглашений, с которыми связаны европейские санкции.
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"Учитывая то, что минские соглашения в полном объеме выполнены, Европейский совет единогласно принял политическое решение продлить экономические санкции против России", – говорится в заявлении Европейского Совета.
Также эту информацию в социальной сети Твиттере подтвердил корреспондент из Брюсселя – Рикард Йозвяк.
Он заявил, что 19 декабря Европейский Союз официально одобрил продление экономических санкций против России еще на 6 месяцев.
"Лидеры ЕС вновь обсудят, продлевать санкции или нет в июне 2020 года" ,– добавил Рикард Йозвяк.