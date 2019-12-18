Польша рискует покинуть Евросоюз: причина
Из-за скандалов вокруг судебной реформы возник риск того, что Польша может выйти из Европейского Союза. Речь идет о существенных противоречиях между законодательством ЕС и законодательству Польши, которые возникают из-за реформы.
Споры вокруг судебной реформы в Польше продолжаются уже несколько лет. 17 декабря Верховный Суд Польши обнародовал на официальном сайте заявление по этому поводу.
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Неделю назад в Сейм (парламент Польши) внесли очередные поправки в законодательство о судах и Верховный Суд – с целью "дисциплинировать судей, которые превышают свои полномочия".
Это привело к новой волне скандала, ведь сильное недовольство выразила и оппозиция, и значительная часть судей. Судьи уверены, что предлагаемые изменения угрожают независимой судебной системе Польши.
Противоречия между законодательством ЕС и законодательством Польши, которые инициируют авторы законопроекта, скорее всего, приведут к тому, что структуры Евросоюза начнут процедуру выявления нарушений обязательств, вытекающих из договоров в рамках ЕС, а в конечном итоге – к необходимости покинуть Европейский Союз,
– говорится в заявлении Верховного Суда.
Утром этого же дня, 17 декабря, в Совете Европы заявили о невыполнении Польшей рекомендаций по борьбе с коррупцией. В сообщении СЕ говорилось и о том, что польская судебная реформа нарушает законодательство ЕС.
В противовес этому правящая партия Польши "Право и справедливость" утверждает, что реформа необходима для борьбы с коррупцией в судебной системе, которая до сих пор "страдает от наследия коммунистической эпохи".
Заметим, что о Polexit (выходе Польши из Евросоюза – по аналогии с Brexit) начали активно говорить с 2016 года, вскоре после того, как к власти в стране, собственно, и пришла партия "Право и справедливость".
Польша является полноценным членом Европейского Союза с 1 мая 2004 года.
Какие изменения в законах о судах – особенно острые?
Согласно судебной реформе, министр юстиции Польши получает право единолично назначать и увольнять судей общей юрисдикции. Еще ж и более, он будет иметь право назначать и увольнять судей Верховного Суда.
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