Польща ризикує покинути Євросоюз: причина

Через скандали навколо судової реформи виник ризик того, що Польща може вийти з Європейського Союзу. Мовиться про суттєві протиріччя між законодавством ЄС та законодавством Польщі, які спричиняє реформа.

Суперечки навколо судової реформи у Польщі тривають уже кілька років. 17 грудня Верховний Суд Польщі оприлюднив на офіційному сайті заяву з цього приводу.

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Тиждень тому до Сейму (парламенту Польщі) внесли чергові поправки до законодавства про суди й Верховний Суд – з метою "дисциплінувати суддів, які перевищують свої повноваження".

Це спричинило нову хвилю скандалу, адже сильне невдоволення висловила і опозиція, і значна частина суддів. Судді впевнені, що пропоновані зміни загрожують незалежній судовій системі Польщі.

Суперечності між законодавством ЄС та законодавства Польщі, яке ініціюють автори законопроєкту, найімовірніше, призведе до того, що структури Євросоюзу почнуть процедуру виявлення порушень зобов'язань, що випливають із договорів в рамках ЄС, а в кінцевому підсумку – до необхідності покинути Європейський союз,

– сказано у заяві Верховного Суду.

Вранці цього ж дня, 17 грудня, у Раді Європи заявили про невиконання Польщею рекомендацій щодо боротьби з корупцією. У повідомленні РЄ мовилося і про те, що польська судова реформа порушує законодавство ЄС.

На противагу цьому владна партія Польщі "Право і справедливість" стверджує, що реформа необхідна для боротьби з корупцією у судовій системі, яка досі "страждає від спадщини комуністичної епохи".

Зауважимо, що про Polexit (вихід Польщі з Євросоюзу – за аналогією із Brexit) почали активно говорити з 2016 року, невдовзі після того, як до влади в країні, власне, і прийшла партія "Право і справедливість".

Польща є повноцінним членом Європейського Союзу з 1 травня 2004 року.

Які зміни у законодавстві про суди – особливо гострі?Згідно з судовою реформою, міністр юстиції Польщі отримує право одноосібно призначати та звільняти суддів загальної юрисдикції. Ще ж і надто, він матиме право призначати і звільняти суддів Верховного Суду.