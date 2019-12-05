Президент Польщі Дуда не вважає Росію ворогом НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не вважає Росію ворогом Північноатлантичного Альянсу. Водночас, він назвав дії РФ в Україні неприйнятними.

Польський президент підкреслив, що Росія – це держава-сусід і про ніяку ворожнечу мова не йде. Про це повідомляє TVN24.

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Він також додав, що НАТО не перебуває під атакою кого-небудь.

А якщо і атакують, то це роблять хіба що недержавні актори, а саме терористи. Ми не можемо говорити про "ворога" в контексті будь-якої держави,

– наголосив Дуда.

Водночас, він відзначив неприпустимість агресивних дій РФ щодо Грузії та України за останні 11 років.

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