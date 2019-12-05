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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Президент Польщі Дуда не вважає Росію ворогом НАТО

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      Анджей Дуда / PAP

      Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не вважає Росію ворогом Північноатлантичного Альянсу. Водночас, він назвав дії РФ в Україні неприйнятними.

      Польський президент підкреслив, що Росія – це держава-сусід і про ніяку ворожнечу мова не йде. Про це повідомляє TVN24.

      До теми: НАТО допоможе Польщі і країнам Балтії в разі агресії Росії, – Столтенберг попередив Кремль

      Він також додав, що НАТО не перебуває під атакою кого-небудь.

      А якщо і атакують, то це роблять хіба що недержавні актори, а саме терористи. Ми не можемо говорити про "ворога" в контексті будь-якої держави,
      – наголосив Дуда.

      Водночас, він відзначив неприпустимість агресивних дій РФ щодо Грузії та України за останні 11 років.

      Польський президент вже не вперше згадує про агресію Росії щодо України! Дуда та Зеленський порівняли початок Другої світової із агресією Росії у 2014

      Чому Україну не захистив Будапештський меморандум, – інтерв'ю з експослом Грузії Катамадзе
      сьогодні
      5252
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини Польщі НАТО Анджей Дуда Анексія Криму
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