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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Президент Польши Дуда не считает Россию врагом НАТО

      31 Читати новину українською
      Анджей Дуда / PAP

      Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не считает Россию врагом Североатлантического Альянса. В то же время, он назвал действия РФ в Украине неприемлемыми.

      Польский президент подчеркнул, что Россия – это государство-сосед и о какой-либо вражде речи не идет. Об этом сообщает TVN24.

      К теме: НАТО поможет Польше и странам Балтии в случае агрессии России, – Столтенберг предупредил Кремль

      Он также добавил, что НАТО не находится под атакой кого-либо.

      А если и атакуют, то это делают разве что негосударственные актеры, а именно террористы. Мы не можем говорить о "враге" в контексте любого государства,
      – отметил Дуда.

      Вместе с тем он отметил недопустимость агрессивных действий РФ в отношении Грузии и Украины за последние 11 лет.

      Польский президент уже не впервые упоминает об агрессии России в отношении Украины! Дуда и Зеленский сравнили начало Второй мировой с агрессией России в 2014

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Аннексия Крыма Анджей Дуда НАТО Новости Польши
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