Президент Польши Дуда не считает Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не считает Россию врагом Североатлантического Альянса. В то же время, он назвал действия РФ в Украине неприемлемыми.

Польский президент подчеркнул, что Россия – это государство-сосед и о какой-либо вражде речи не идет. Об этом сообщает TVN24.

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Он также добавил, что НАТО не находится под атакой кого-либо.

А если и атакуют, то это делают разве что негосударственные актеры, а именно террористы. Мы не можем говорить о "враге" в контексте любого государства,

– отметил Дуда.

Вместе с тем он отметил недопустимость агрессивных действий РФ в отношении Грузии и Украины за последние 11 лет.

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