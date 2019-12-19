Європейський Союз продовжив санкції проти Росії
Європейський Союз 19 грудня офіційно оголосив про продовження санкції проти Росії до червня 2020 року.
Про це повідомили на офіційному сайті Європейської Ради. У документі говориться, що санкції продовжили після доповідей президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель про стан виконання мінських угод, з якими пов'язані європейські санкції.
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"З огляду на те, що мінські угоди в повному обсязі виконано, Європейська Рада одноголосно прийняла політичне рішення продовжити економічні санкції проти Росії", – зазначено в заяві Європейської Ради.
Також цю інформацію у соціальній мережі Твіттері підтвердив кореспондент з Брюсселя – Рікард Йозвяк.
Він заявив, що 19 грудня Європейський Союз офіційно схвалив продовження економічних санкцій проти Росії ще на 6 місяців.
"Лідери ЄС знову обговорять, продовжувати санкції чи ні в червні 2020 року", – додав Рікард Йозвяк.