Європейський Союз продовжив санкції проти Росії

Європейський Союз 19 грудня офіційно оголосив про продовження санкції проти Росії до червня 2020 року.

Про це повідомили на офіційному сайті Європейської Ради. У документі говориться, що санкції продовжили після доповідей президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель про стан виконання мінських угод, з якими пов'язані європейські санкції.

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"З огляду на те, що мінські угоди в повному обсязі виконано, Європейська Рада одноголосно прийняла політичне рішення продовжити економічні санкції проти Росії", – зазначено в заяві Європейської Ради.

Також цю інформацію у соціальній мережі Твіттері підтвердив кореспондент з Брюсселя – Рікард Йозвяк.

the EU has today officially approved the extension of the economic sanctions against #Russia for 6 months. EU leaders will again discuss whether to prolong or not at #EUCO in June 2020. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 19 грудня 2019 р.

Він заявив, що 19 грудня Європейський Союз офіційно схвалив продовження економічних санкцій проти Росії ще на 6 місяців.

"Лідери ЄС знову обговорять, продовжувати санкції чи ні в червні 2020 року", – додав Рікард Йозвяк.