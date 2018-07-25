21:51
25 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
28°C 17°C
  • четверг
    26°C 18°C
  • пятница
    25°C 21°C
  • суббота
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ПРАВЫЙ СЕКТОР
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Мосты дядюшки Путина. Нафталин и поп-звезды в российском кино
Вєсті Кремля
21:00, сегодня
Вести.UA. Фиаско Ляшко. Железная леди Украины
Вєсті.UA
20:53, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ПРАВЫЙ СЕКТОР

Европейский суд по правам человека призвал политзаключенного Сенцова прекратить голодовку

55 Читати новину українською
Олег Сенцов
Олег Сенцов / ТСН

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку, или хотя бы не отказываться от лечения.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на решении ЕСПЧ.

Читайте также: Сенцов написал новое письмо: "Мне трудно поверить в вещи, которые происходят вокруг моего имени"

Господин Сенцов должен получить лечение, которое соответствует его состоянию, без задержки. Суд также предложил Сенцову прекратить голодовку и принять любое жизненно необходимое лечение,
– говорится в решении суда.

Отмечается, что согласно пункту 39 положения Суда, ЕСПЧ имеет право указать любому государству-подписанту Европейской конвенции о правах человека на временные меры, которые должны быть осуществлены безотлагательно.

Отмечается, что временные меры назначают в ситуации, когда есть угроза причинения непоправимого вреда.

За что в России осудили Олега Сенцова?
Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Новый глава правления "Приватбанка" считает депозитные ставки в нем завышенными
 22 декабря 2016 , 14:23
"Спасибо за неубранные дороги": люди ездят по Киеву на лыжах и сноубордах
 8 января 2017 , 19:19 1
Рибери пропустит первую игру 1/8 ЛЧ против "Арсенала"
 10 февраля 2014 , 23:47
Сначала мы спали, а затем победили...незаслуженно. Обзор матчей 8-го тура Бундеслиги
 7 октября 2013 , 16:54
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук