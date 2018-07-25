Европейский суд по правам человека призвал политзаключенного Сенцова прекратить голодовку
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку, или хотя бы не отказываться от лечения.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на решении ЕСПЧ.
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Господин Сенцов должен получить лечение, которое соответствует его состоянию, без задержки. Суд также предложил Сенцову прекратить голодовку и принять любое жизненно необходимое лечение,
– говорится в решении суда.
Отмечается, что согласно пункту 39 положения Суда, ЕСПЧ имеет право указать любому государству-подписанту Европейской конвенции о правах человека на временные меры, которые должны быть осуществлены безотлагательно.
Отмечается, что временные меры назначают в ситуации, когда есть угроза причинения непоправимого вреда.
За что в России осудили Олега Сенцова?
Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.
В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.
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