Європейський суд з прав людини закликав політв'язня Сенцова припинити голодування

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) закликав українського політв’язня, режисера Олега Сенцова припинити голодування, або хоча б не відмовлятися від лікування.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на рішенні ЄСПЛ.

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Пан Сенцов повинен отримати лікування, яке відповідає його стану, без затримки. Суд також запропонував Сенцову припинити голодування і прийняти будь-яке життєвонеобхідне лікування,

– йдеться у рішенні суду.

Зазначається, що відповідно до пункту 39 положення Суду, ЄСПЛ має право вказати будь-якій державі-підписанту Європейської конвенції про права людини на тимчасові заходи, які мають бути здійснені невідкладно.

Зазначається, що тимчасові заходи призначають у ситуації, коли є загроза заподіяння непоправної шкоди.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.