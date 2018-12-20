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      Европейский суд снял санкции с Николая Азарова

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      Европейский суд снял санкции с Николая Азарова
      Европейский суд снял санкции с Николая Азарова / ukrinform.ru

      В среду, 19 декабря, четвертая палата Европейского суда удовлетворила апелляцию бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова против Совета Евросоюза и сняла с него санкции.

      Об этом сообщает постановление Европейского суда.

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      Известно, что в суде Азаров оспаривал решение Совета Евросоюза о продлении санкции, которое приняли 5 марта 2015 года. В частности, ограничительные меры касались замораживания его активов и активов компаний, связанных с Азаровым.

      Кроме того, суд обязал Совет Евросоюза возместить Азарову судебные издержки.

      Напомним, что санкции на Николая Азарова наложили в начале 2014 года. В частности, причиной введения санкций была причастность бывшего премьер-министра времен Януковича в масштабных хищениях государственных средств, а также нарушений прав человека в Украине во время Революции Достоинства. Ранее Азаров оспаривал решение Совета ЕС о наложении на него санкций, однако суд первой инстанции его требований не удовлетворил.

      Теги: Новости Украины Санкции Евросоюз Николай Азаров
      Источник: 24 канал
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