Европейский суд снял санкции с Николая Азарова

В среду, 19 декабря, четвертая палата Европейского суда удовлетворила апелляцию бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова против Совета Евросоюза и сняла с него санкции.

Об этом сообщает постановление Европейского суда.

Читайте также: "Где тут логика?": Путин отреагировал на новые санкции США против РФ

Известно, что в суде Азаров оспаривал решение Совета Евросоюза о продлении санкции, которое приняли 5 марта 2015 года. В частности, ограничительные меры касались замораживания его активов и активов компаний, связанных с Азаровым.

Кроме того, суд обязал Совет Евросоюза возместить Азарову судебные издержки.

Напомним, что санкции на Николая Азарова наложили в начале 2014 года. В частности, причиной введения санкций была причастность бывшего премьер-министра времен Януковича в масштабных хищениях государственных средств, а также нарушений прав человека в Украине во время Революции Достоинства. Ранее Азаров оспаривал решение Совета ЕС о наложении на него санкций, однако суд первой инстанции его требований не удовлетворил.