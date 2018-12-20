Європейський суд зняв санкції з Миколи Азарова

У середу, 19 грудня, четверта палата Європейського суду задовольнила апеляцію колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова проти Ради Євросоюзу та зняла з нього санкції.

Про це повідомляє постанова Європейського суду.

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Відомо, що у суді Азаров оскаржував рішення Ради Євросоюзу щодо продовження санкції, яке ухвалили 5 березня 2015 року. Зокрема, обмежувальні заходи стосувалися замороження його активів та активів компаній, пов’язаних з Азаровим.

Крім того, суд зобов’язав Раді Євросоюзу відшкодувати Азарову судові витрати.

Нагадаємо, що санкції на Миколу Азарова наклали на початку 2014 року. Зокрема, причиною запровадження санкцій була причетність колишнього прем'єр-міністра часів Януковича до масштабних розкрадань державних коштів, а також порушень прав людини в Україні під час Революції Гідності. Раніше Азаров оскаржував рішення Ради ЄС щодо накладання на нього санкцій, проте суд першої інстанції його вимог не задовольнив.