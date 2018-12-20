15:15
20 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін-ексгібіціоніст. Олімпіадозаміщення від Кирила
      Вєсті Кремля
      22:28, 19 грудня
      Вєсті.UA: Щедрий Миколай для Насірова. Фінансовий геній Савченко
      Вєсті.UA
      21:16, 19 грудня
      Президент не допоміг: чому жителі Сміли вимушені сплачувати шалені борги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Європейський суд зняв санкції з Миколи Азарова

      628 Читать новость на русском
      Європейський суд зняв санкції з Миколи Азарова
      Європейський суд зняв санкції з Миколи Азарова / ukrinform.ru

      У середу, 19 грудня, четверта палата Європейського суду задовольнила апеляцію колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова проти Ради Євросоюзу та зняла з нього санкції.

      Про це повідомляє постанова Європейського суду.

      Читайте також: "Де тут логіка?": Путін відреагував на нові санкції США проти РФ

      Відомо, що у суді Азаров оскаржував рішення Ради Євросоюзу щодо продовження санкції, яке ухвалили 5 березня 2015 року. Зокрема, обмежувальні заходи стосувалися замороження його активів та активів компаній, пов’язаних з Азаровим.

      Крім того, суд зобов’язав Раді Євросоюзу відшкодувати Азарову судові витрати.

      Нагадаємо, що санкції на Миколу Азарова наклали на початку 2014 року. Зокрема, причиною запровадження санкцій була причетність колишнього прем'єр-міністра часів Януковича до масштабних розкрадань державних коштів, а також порушень прав людини в Україні під час Революції Гідності. Раніше Азаров оскаржував рішення Ради ЄС щодо накладання на нього санкцій, проте суд першої інстанції його вимог не задовольнив.

      Теги: Новини України Микола Азаров Євросоюз Санкції
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Медична реформа: як змінилася сфера охорони здоров'я за рік
      сьогодні , 14:00 Медична реформа: як змінилася сфера охорони здоров'я за рік
      Олександр Бевза 415
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      сьогодні , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Чорні ігри навколо людей у білих халатах
      сьогодні , 12:18 Чорні ігри навколо людей у білих халатах
      Наталя Ромашова 370
      Як отримати компенсацію за няню: інструкція
      сьогодні , 12:01 Як отримати компенсацію за няню: інструкція
      Світлана Попова 674
      Україна в єврокубках: з чим ми йдемо у відпустку
      сьогодні , 11:32 Україна в єврокубках: з чим ми йдемо у відпустку
      257
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук