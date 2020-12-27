В связи с началом массовой вакцинации от коронавируса в странах Евросоюза, Европол предупреждает о случаях мошенничества. Существует реальная опасность, что преступники попытаются воспользоваться огромным спросом.

Фиктивные объявления

В соцсетях уже появились объявления о продаже вакцины. Однако их публикуют мошенники. Об этом заявила глава Европола Катрин де Боль, пишет DW.

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По словам чиновницы, те, кто откликнулись на подобные предложения, или совсем ничего не получат после оплаты, или же им отправят подделку, что может обернуться серьезными последствиями для здоровья.

Она добавила, что правоохранители должны быть готовы к попыткам кражи вакцин.

Во время первого локдауна банды нападали, например, на транспорт, перевозящий защитные маски. Теперь такая опасность существует с вакциной,

– отметила де Боль.

Европол уже идентифицировал локации, в которых вероятность подобных преступлений высока. Кроме того, полицейские ведомства европейских стран планируют сотрудничать друг с другом, чтобы предотвратить кражу вакцины.

Что известно о вакцинации в ЕС