У зв'язку з початком масової вакцинації від коронавірусу в країнах Євросоюзу, Європол попереджає про випадки шахрайства. Існує реальна небезпека, що злочинці спробують скористатися величезним попитом.

Фіктивні оголошення

У соцмережах вже з'явилися оголошення про продаж вакцини. Однак їх публікують шахраї. Про це заявила глава Європолу Катрін де Боль, пише DW.

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За словами чиновниці, ті, хто відгукнулися на подібні пропозиції, або зовсім нічого не отримають після оплати, або ж їм відправлять підробку, що може обернутися серйозними наслідками для здоров'я.

Вона додала, що правоохоронці мають бути готові до спроб крадіжки вакцин.

Під час першого локдауну банди нападали, наприклад, на транспорт, що перевозить захисні маски. Тепер така небезпека існує з вакциною,

– зауважила де Боль.

Європол вже ідентифікував локації, в яких ймовірність подібних злочинів висока. Крім того, поліцейські відомства європейських країн планують співпрацювати один з одним, щоб запобігти крадіжці вакцини.

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