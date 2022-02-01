Американский политик посетит Брюссель и Варшаву. Также она намерена встретиться с представителями НАТО и ЕС.
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Что обсудят западные чиновники
На повестке дня должны быть пути повышения устойчивости страны и Альянса в киберпространстве. Речь идет о сдерживании, срыве и реагировании на дальнейшую агрессию России против Украины, соседних государств и США.
Обсудят и то, как будут координировать усилия и поддерживать Украину и друг друга в случае кибератак России.
Чиновники США уверяют: визит главы киберслужбы подчеркивает, что американские чиновники рассматривают киберпространство как потенциальный фронт в любом дальнейшем вторжении в Украину со стороны России. В США вроде бы боятся, что кибератаки могут быть и против них и Европы.
Масштабная кибератака на Украину в 2022 году
- В ночь на 14 января хакеры взломали официальный сайт украинских министерств и госслужб. Вместо привычного контента там было сообщение с угрозами.
- 14 января пресс-служба Дии обнародовала первые результаты расследования. Вероятно произошла так называемая supply chain attack – атака через цепочку поставок.
- Президент Владимир Зеленский отмечал, что масштабная кибератака на украинские правительственные сайты происходила из России. Она является частью гибридной войны агрессора.
Украинцев могли пугать кибератакой: смотрите видео