Его проводили в течение осени и зимы 2021 – 2022 годов. Выяснили, что злоумышленники использовали шпионскую программу NSO Group Pegasus.

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Что известно о шпионах

Шпионаж вели за финскими дипломатами, работавшими в командировке за границей. Сейчас за ними не шпионят.

Программное обеспечение могло широко использовать информацию о телефоне сотрудников и его функции. С помощью расследования выяснили хронологию инцидента.

Кибератака на Украину: что надо знать

Хакеры атаковали правительственные сайты Украины 14 января. Речь идет о сайтах Минобразования, МИД, ГСЧС, Кабмина и Дии.

Вероятно, произошла так называемая supply chain attack-атака через цепочку поставок. Специалисты усматривали российский след в атаке.

Владимир Зеленский тоже говорил, что масштабная кибератака происходила из России. Она является частью гибридной войны агрессора.

В Польше заявили, что ранее хакеры совершали нападения на немецкий Бундестаг и на официальных лиц Польши.

Президент США Джо Байден сказал: если Россия будет прибегать к кибератакам против Украины, Вашингтон может ответить ей тем же.

Важно отметить, утечки данных украинцев из Дии не было.

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