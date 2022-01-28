Його проводили протягом осені та зими 2021 – 2022 років. З'ясували, що зловмисники використовували шпигунську програму NSO Group Pegasus.

Читайте також Тиск Росії, "білі хакери" і "кіберведмеді": інтерв'ю з експерткою про потужні атаки на Україну

Що відомо про шпигунів

Шпигунство вели за фінськими дипломатами, які працювали у відрядженні за кордоном. Наразі за ними не шпигують.

Програмне забезпечення могло широко використовувати інформацію про телефон співробітників та його функції. За допомогою розслідування з'ясували хронологію інциденту.

Кібератака на Україну: що треба знати

Хакери атакували урядові сайти України 14 січня. Мовиться про сайти Міносвіти, МЗС, ДСНС, Кабміну та Дії.

Ймовірно, відбулася так звана supply chain attack – атака через ланцюжок поставок. Фахівці вбачали російський слід в атаці.

Володимир Зеленський теж говорив, що масштабна кібератака походила з Росії. Вона є частиною гібридної війни агресора.

У Польщі заявили, що раніше хакери здійснювали напади на німецький Бундестаг та на офіційних осіб Польщі.

Президент США Джо Байден сказав: якщо Росія вдаватиметься до кібератак проти України, Вашингтон може відповісти їй тим самим.

Важливо зазначити, витоку даних українців з Дії не було.

Може бути цікаво – Хотіли залякати українців, – експрацівник СБУ про кібератаки на урядові сайти: