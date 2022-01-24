Відповідну заяву зробив постійний представник Польщі при ЄС посол Анджей Садось. Про це він сказав у коментарі ЗМІ.
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Україну атакували хакери, пов'язані зі службами Росії
Відповідно до інформації, що ми маємо, кібератака на Київ минулого тижня, 14 – 15 січня, була скоєна групою хакерів, що пов'язані із російськими службами,
– заявив Садось.
Дипломат також пояснив, що ця група несе відповідальність за:
- витік та оприлюднення урядового листування офіційних осіб в уряді Польщі;
- кібернетичну атаку у 2021 році на німецький Бундестаг, перед виборами, що відбулися у вересні.
Постійний представник Польщі при ЄС запевнив: "Саме ця група була причетною до нещодавніх атак проти урядових порталів України".
Хакерська атака на урядові сайти України
- Вночі проти 14 січня хакери зламали офіційний сайт українського Міністерства освіти й науки. Замість звичного контенту там було повідомлення з погрозами.
- Згодом аналогічна ситуація трапилась з сайтами МЗС, ДСНС, Кабміну та Дії. Тобто зламали десятки держустанов.
- 14 січня пресслужба Дії оприлюднила перші результати розслідування. Ймовірно відбулася так звана supply chain attack – атака через ланцюжок поставок.
- У це же день головний дипломат ЄС Жозепа Борреля заявив, що в Брюсселі планують допомогти українцям ліквідувати наслідки хакерського нападу.
- Джо Байден сказав: якщо Росія вдаватиметься до кібератак проти України, США можуть відповісти їй тим самим. Крім того, агресору загрожуватимуть санкції.
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