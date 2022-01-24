Відповідну заяву зробив постійний представник Польщі при ЄС посол Анджей Садось. Про це він сказав у коментарі ЗМІ.

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Україну атакували хакери, пов'язані зі службами Росії

Відповідно до інформації, що ми маємо, кібератака на Київ минулого тижня, 14 – 15 січня, була скоєна групою хакерів, що пов'язані із російськими службами,

– заявив Садось.

Дипломат також пояснив, що ця група несе відповідальність за:

витік та оприлюднення урядового листування офіційних осіб в уряді Польщі;

кібернетичну атаку у 2021 році на німецький Бундестаг, перед виборами, що відбулися у вересні.

Постійний представник Польщі при ЄС запевнив: "Саме ця група була причетною до нещодавніх атак проти урядових порталів України".

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