Соответствующее заявление сделал постоянный представитель Польши при ЕС посол Анджей Садось. Об этом он сказал в комментариях СМИ.

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Украину атаковали хакеры, связанные со службами России

Согласно информации, которая у нас есть, кибернетическая атака на Киев на прошлой неделе, 14 – 15 января, была совершена группой хакеров, связанных с российскими службами,

– заявил Садось.

Посол также пояснил, что эта группа несет ответственность за:

утечку и обнародование правительственной переписки официальных лиц в правительстве Польши;

кибернетическую атаку в 2021 году на немецкий Бундестаг, перед выборами, состоявшимися в сентябре.

Постоянный представитель Польши при ЕС заверил: "Именно эта группа была причастна к недавним атакам против правительственных порталов Украины".

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