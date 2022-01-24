Соответствующее заявление сделал постоянный представитель Польши при ЕС посол Анджей Садось. Об этом он сказал в комментариях СМИ.
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Украину атаковали хакеры, связанные со службами России
Согласно информации, которая у нас есть, кибернетическая атака на Киев на прошлой неделе, 14 – 15 января, была совершена группой хакеров, связанных с российскими службами,
– заявил Садось.
Посол также пояснил, что эта группа несет ответственность за:
- утечку и обнародование правительственной переписки официальных лиц в правительстве Польши;
- кибернетическую атаку в 2021 году на немецкий Бундестаг, перед выборами, состоявшимися в сентябре.
Постоянный представитель Польши при ЕС заверил: "Именно эта группа была причастна к недавним атакам против правительственных порталов Украины".
Хакерская атака на правительственные сайты Украины
- Ночью на 14 января хакеры взломали официальный сайт украинского Министерства образования и науки. Вместо привычного контента там было сообщение с угрозами.
- Впоследствии аналогичная ситуация произошла с сайтами МИД, ГСЧС, Кабмина и Дии. То есть сломали десятки госучреждений.
- 14 января пресс-служба обнародовала первые результаты расследования. Вероятно произошла так называемая supply chain attack – атака через цепочку поставок.
- В это же день главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе планируют помочь украинцам ликвидировать последствия хакерского нападения.
- Джо Байден сказал: если Россия будет прибегать к кибератакам против Украины, США могут ответить ей тем же. Кроме того, агрессору будут грозить санкции.
"Ждите худшего": хакеры атаковали украинские правительственные сайты – смотрите видео