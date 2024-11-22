Дональд Трамп почув ці звинувачення Кремля, тому це може посилити можливості України. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

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"У цій ситуації, я думаю, Трамп почув те, що насправді Путін сьогодні аж ніяк не має вигляд його друга. Це може дійсно посилити наші можливості для того, щоб нова адміністрація опрацювала можливість надання нашій державі хоча б невеликої кількості комплексів THAAD", – припустив він.

Ймовірність надання THAAD для України

Ігор Чаленко зазначив, що загалом у світі є небагато протиракетних комплексів THAAD. Якщо США мають приблизно 100 комплексів Patriot, то THAAD ледь не в 10 разів менше. Однак ними можна прикрити найбільш критичні елементи.

Штати надають THAAD для Ізраїлю. Також неофіційно ведуться перемовини, щоб така система була розміщена в Польщі. Це говорить про те, що імовірність появи такої системи протиракетної оборони не є фантастичною,

– вважає політолог.

Ймовірність надання комплексів THAAD для України сьогодні низька. Однак Росія продовжує свою агресію, і згодом це може стимулювати Захід збільшувати допомогу нашій державі.

Нагадаємо, 21 листопада Росія атакувала Дніпро міжконтинентальною ракетою. Російський диктатор Владімір Путін заявив, що вони використали нову російську систему середньої дальності "Орешник". Водночас аналітики вважають, що це була міжконтинентальна балістична ракета РС-26 "Рубеж".

США мають на озброєнні систему THAAD, яка може знищувати такі балістичні ракети. Ці системи здатні перехоплювати цілі поза атмосферою (в космосі), помічаючи їх на відстані до 1 000 кілометрів і перехоплюти ворожу балістику на висоті 150 – 200 кілометрів. Відомо, що Штати надають їх Ізраїлю.