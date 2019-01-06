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      Европу засыпало снегом: какие страны страдают от непогоды

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      Европа страдает от непогоды
      Европа страдает от непогоды / Фото из открытых источников

      Мощный циклон с севера принес в Центральную Европу снег, высотой до 20 сантиметров.

      Синоптики предупредили, что непогода будет свирепствовать на континенте еще несколько дней.

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      Сильные снегопады нарушили транспортное сообщение в Греции.

      В городе, в котором я живу, автобусы обычно прибывают с интервалом в один час. И сегодня все автобусы не ходят из-за плохой погоды,
      – рассказала жительница Салонник.

      На севере страны в автомобиле обнаружили замерзшее тело пожилой женщины, ее двое спутников пропали без вести.

      На юго-востоке Германии из-за схода лавины погибла 20-летняя девушка. Из-за значительных осадков в Австрии остались отрезанными от мира жители нескольких горных городков. В аэропортах обеих стран из-за непогоды отменили десятки рейсов.

      Как отметили немецкие СМИ, отмена коснулось почти каждого десятого рейса в одном из крупнейших аэропортов Германии – в Мюнхене.

      В аэропорту Мюнхена отменили более 120 рейсов

      К слову, в Украине погода также должна быть снежной. В воскресенье, 6 января, будет в основном снежно, а воздух будет влажным и морозным. Температура воздуха в среднем составит 3-5 градусов мороза. Правда, в Крыму столбики термометров поднимутся выше нуля.

      Теги: Погода авиация Греция Австрия Европа
      Источник: 24 Канал
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