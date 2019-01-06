Європу засипало снігом: які країни потерпають від негоди

Потужний циклон з півночі приніс в Центральну Європу сніг, висотою до 20 сантиметрів.

Синоптики попередили, що негода лютуватиме на континенті ще декілька днів.

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Сильні снігопади порушили транспортне сполучення у Греції.

У місті, в якому я живу, автобуси зазвичай прибувають з інтервалом в одну годину. Та сьогодні всі автобуси не ходять через погану погоду,

– розповіла мешканка Салоннік.

На півночі країни в автомобілі виявили замерзле тіло літньої жінки, її двоє супутників зникли безвісти.

На південному сході Німеччині через сходження лавини загинула 20-річна дівчина. Через значні опади в Австрії залишилися відрізаними від світу жителі декількох гірських містечок. В аеропортах обох країн через негоду скасували десятки рейсів.

Як зазначили німецькі ЗМІ, скасування торкнулося майже кожного десятого рейсу в одному з найбільших аеропортів Німеччини – в Мюнхені.



У аеропорту Мюнхена скасували понад 120 рейсів

До слова, в Україні погода також має бути сніжною. У неділю, 6 січня, буде здебільшого сніжно, а повітря буде вологим та морозним. Температура повітря у середньому становитиме 3-5 градусів морозу. Щоправда, у Криму стовпчики термометрів піднімуться вище нуля.