Евросоюз обдумывает санкции против дочерей Путина, – Bloomberg

Несколько официальных лиц Евросоюза обсуждают возможность включить в новый санкционный список двух предполагаемых дочерей Путина. Это считают нужным, чтобы привлечь внимание кровавого диктатора.

Речь идет о Екатерине Тихоновой и Марии Воронцовой, которых СМИ всегда считали дочерьми тоталитарного лидера. О возможности наложения санкций на женщин сообщили журналистам Bloomberg проверенные анонимные источники.

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Санкции коснутся не только его дочерей

Информагентство отмечало, что это скорее будет своеобразным "символическим жестом". Это сделают, чтобы привлечь внимание диктатора к санкционному списку, который будет значительно больше. А вот о каких-то крупных активах Тихоновой и Воронцовой за пределами России – практически ничего неизвестно

Следующие объекты санкций еще утверждаются правительствами европейских стран. Однако уже есть информация, что список включает десятки других лиц:

политических деятелей;

магнатов и членов их семей;

нескольких пропагандистов.

Таким образом, мир хочет ответить на убийства и пытки мирных жителей Украины. Вероятно, привлечь внимание хотят по вполне рациональным причинам. Ранее разведка США установила, что Путину докладывают далеко не всю информацию об экономических ударах санкций и неудачах на фронте.

Что известно о дочерях диктатора

Будут не только такие санкции. ЕС с партнерами также планируют атаковать более десяти структур оборонного сектора страны агрессора. Кроме этого, задеть хотят и 4 банка, которые уже отключены от системы SWIFT. Также, вероятно, запретят импорт российского угля.

Слухи о Тихоновой и Воронцовой распространялись в СМИ довольно давно. Однако сам диктатор решил, что его народ не должен знать ничего о личной жизни своего "великого" лидера. Поэтому его дети имеют разные девичьи фамилии и практически существуют под грифом "секретно".

Путин впервые раскрыл какие-то подробности о своих дочерях только в 2015 году. Тогда он сказал, что обе женщины окончили российские университеты. Также рассказал, что они говорят на нескольких языках.

Вероятные сведения о женщинах:

Старшая дочь Мария Воронцова. Она является совладелицей компании "Номенко", занимающейся преимущественно частным инвестиционным проектом в области здравоохранения.

Младшая – Екатерина Тихонова. Она управляет институтом искусственного интеллекта Московского Государственного Университета.

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Путин с бывшей женой и детьми / Фото Vatnikstan

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