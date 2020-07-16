Европейский Совет 1 июля разрешил въезд гражданам 15 стран. Украина в список не попала. Через две недели список вновь пересмотрели – Украины в списке "безопасных" третьих стран ожидаемо опять нет. Это означает, что как минимум еще на две недели ЕС пока не будет пускать украинцев.

Как сообщает "Европейская правда", обновленный список опубликован на сайте Совета Евросоюза. Существенных изменений в нем нет: он почти совпадает с предыдущим перечнем 1 июля.

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Стоит отметить: никакой новой страны в списке "безопасных стран" не прибавилось. Однако из списка изъяли Сербию и Черногорию, жителям которых разрешался въезд с 1 по 15 июля. Еврокомиссия предлагала включить в перечень безопасных все балканские страны.

Мнение о том, что Украина не имеет шансов в ближайшее время попасть в список "зеленой" зоны, накануне высказывал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Список стран, для которых ЕС открыл границы

Алжир;

Австралия;

Грузия;

Канада;

Япония;

Марокко;

Новая Зеландия;

Руанда;

Южная Корея;

Таиланд;

Тунис

Уругвай;

Китай (при условии взаимного согласия).

Критерии определения третьих стран включают, в частности , эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания коронавируса, такие как социальное дистанцирование, а также экономические и социальные аспекты. Основное требование ЕС – количество больных на 100 тысяч населения в стране была меньше или равной показателю в Европе. Сейчас в Украине 62 больных на 100 тысяч населения, в ЕС – 16.

Границы ЕС и граждане третьих стран: главное

Об открытии своих границ члены ЕС официально заявили 1 июля. До этого сквозь СМИ просачивалась информация, что пускать нерезидентов Евросоюза будут выборочно – в зависимости от эпидситуации.

Украина в список стран, граждан которых будут допускать, не попала.

В Брюсселе заявили, что список будут пересматривать каждые две недели и менять в зависимости от ситуации с коронавирусом в каждой стране.

и менять в зависимости от ситуации с коронавирусом в каждой стране. Поэтому пока украинцы не могут путешествовать по ЕС.

Исключительно пускают только отдельные категории: студенты, дипломаты и политики, рабочих сельскохозяйственной отрасли и транзитных путешественников.



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