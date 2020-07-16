Європейська Рада 1 липня дозволила в’їзд громадянам 15 країн. Україна у перелік не потрапила. Через два тижні список знову переглянули – України в переліку "безпечних" третіх країн очікувано знову немає. Це означає, що щонайменше ще на два тижні ЄС поки не пускатиме українців.

Як повідомляє "Європейська правда", оновлений список оприлюднений на сайті Ради Євросоюзу. Суттєвих змін у ньому немає: він майже збігається із попереднім переліком 1 липня.

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Варто зазначити: жодної нової країни у список "безпечних країн" не додалося. Однак зі списку вилучили Сербію і Чорногорію, мешканцям яких дозволявся в’їзд з 1 по 15 липня. Єврокомісія пропонувала включити у перелік безпечних всі балканські країни.

Думку про те, що Україна не має шансів найближчим часом потрапити до списку "зеленої" зони, напередодні висловлював міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Список країн, для яких ЄС відкрив кордони

Алжир;

Австралія;

Грузія;

Канада;

Японія;

Марокко;

Нова Зеландія;

Руанда;

Південна Корея;

Таїланд;

Туніс;

Уругвай;

Китай (за умови взаємного дозволу).

Критерії визначення третіх країн включають, зокрема, епідеміологічну ситуацію і заходи стримування коронавірусу такі як соціальне дистанціювання, а також економічні та соціальні аспекти. Основна вимога ЄС – кількість хворих на 100 тисяч населення у країні була меншою або рівною показнику в Європі. Наразі в Україні 62 хворих на 100 тисяч населення, в ЄС – 16.

Кордони ЄС і громадяни третіх країн: головне

Про відкриття своїх кордонів члени ЄС офіційно заявили 1 липня. До того крізь ЗМІ просочувалася інформація, що пускатимуть нерезидентів Євросоюзу вибірково – залежно від епідситуації.

Україна у список країн, громадян яких допускатимуть, не потрапила.

У Брюсселі заявили, що список переглядатимуть кожні два тижні та змінюватимуть залежно від ситуації з коронавірусом у кожній країні.

та змінюватимуть залежно від ситуації з коронавірусом у кожній країні. Відтак наразі українці не можуть подорожувати в ЄС.

Винятково пускають лише окремі категорії: студенти, дипломати і політики, робітників сільськогосподарської галузі та транзитних мандрівників.



Куди можуть полетіти українці / Інфографіка 24 каналу