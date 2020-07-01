Правила перетину кордону з Євросоюзом з 1 липня: важливі зміни, про які треба знати
Кордони Європейського Союзу з 1 липня дозволять перетинати мешканцям 14 країн. Важливо наголосити, що саме мешканцям, а не громадянам. Що ще змінилося у правилах в'їзду до Шенгенської зони – читайте у статті.
Вже є офіційно погоджений список країн, як нагадують у CNN, мешканцям яких можна їхати до ЄС з 1 липня. Далі оновлювати цей список мають намір що два тижні. Тож видання зібрало найпоширеніші запитання щодо нових правил перетину кордону з Євросоюзом та підготувало на них відповіді.
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Що треба знати про зміни у перетині кордону ЄС з 1 липня
З яких країн я можу заїхати до Євросоюзу?
Це 14 країн (плюс Китай за умов згоди зробити такий же крок у бік ЄС), де середній показник нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за 14 днів не перевищує такий же показник у Євросоюзі. А саме:
- Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай.
- Громадян Андорри, Ватикану, Монако і Сан-Марино при цьому вважають резидентами ЄС.
Якщо моєї країни немає у списку, мені заборонено в'їзд до ЄС?
Офіційно – ні.
- ЄС не контролює національні кордони держав-членів. Список та умови перетину кордону – це рекомендації.
- Однак насправді мало сумнівів, що ці рекомендації будуть повністю запроваджені.
Якщо моя рідна країна є у списку, але я живу у країні не зі списку, чи можу я потрапити до ЄС?
На прикрість, але ні.
- Відтепер прикордонники не будуть дивитися на громадянство.
- Визначальним фактором для надання дозволу перетину кордону буде країна фактичного проживання.
Чи я можу обійти правила, заїхавши до ЄС через територію іншої країни?
Теж ні.
- Ані місце транзиту, ані громадянство аргументом не буде.
- Враховуватимуть лише місце фактичного проживання.
Авіакомпанії теж будуть дотримуватися цих правил?
Тут немає однозначної відповіді.
- Річ у тім, що відповідають за виконання нових правил уряди держав-членів ЄС.
- Відповідно, як у якій країні поводитиметься авіакомпанія (а вона слідуватиме рекомендаціям влади) – не відомо.
- Тож краще перед подорожжю уточнити це питання у МЗС або у посольстві країни, до якої ви зібралися.
Чи нові правила дійсно настільки суворі?
І так, і ні.
- Рекомендації дуже чіткі. Однак мають додаток про мандрівників з "важливою функцією або потребою".
Це, наприклад, сільськогосподарські робітники, дипломати, медики. Але також у списку винятків є:
- Запрошені міжнародними організаціями,
- Транзитні мандрівники,
- Люди, які їдуть у важливих родинних справах,
- Ті, хто потребує міжнародного захисту,
- Ті, хто їде на навчання.
Тут трохи більше Хто з українців може поїхати до Євросоюзу попри закриті кордони: перелік та вимоги
На жаль, немає наразі чіткого загального механізму, як саме мандрівник повинен довести прикордоннику мету своєї поїздки. Очевидно, ці процедури будуть прописувати місцеві уряди.