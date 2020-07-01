Кордони Європейського Союзу з 1 липня дозволять перетинати мешканцям 14 країн. Важливо наголосити, що саме мешканцям, а не громадянам. Що ще змінилося у правилах в'їзду до Шенгенської зони – читайте у статті.

Вже є офіційно погоджений список країн, як нагадують у CNN, мешканцям яких можна їхати до ЄС з 1 липня. Далі оновлювати цей список мають намір що два тижні. Тож видання зібрало найпоширеніші запитання щодо нових правил перетину кордону з Євросоюзом та підготувало на них відповіді.

Детальніше про це З 1 липня ЄС дозволить в'їзд із 14 країн: України у списку немає

Що треба знати про зміни у перетині кордону ЄС з 1 липня

З яких країн я можу заїхати до Євросоюзу?

Це 14 країн (плюс Китай за умов згоди зробити такий же крок у бік ЄС), де середній показник нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за 14 днів не перевищує такий же показник у Євросоюзі. А саме:

Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай.

Громадян Андорри, Ватикану, Монако і Сан-Марино при цьому вважають резидентами ЄС.

Якщо моєї країни немає у списку, мені заборонено в'їзд до ЄС?

Офіційно – ні.

ЄС не контролює національні кордони держав-членів. Список та умови перетину кордону – це рекомендації.

Однак насправді мало сумнівів, що ці рекомендації будуть повністю запроваджені.

Якщо моя рідна країна є у списку, але я живу у країні не зі списку, чи можу я потрапити до ЄС?

На прикрість, але ні.

Відтепер прикордонники не будуть дивитися на громадянство.

Визначальним фактором для надання дозволу перетину кордону буде країна фактичного проживання.

Чи я можу обійти правила, заїхавши до ЄС через територію іншої країни?

Теж ні.

Ані місце транзиту, ані громадянство аргументом не буде.

Враховуватимуть лише місце фактичного проживання.

Авіакомпанії теж будуть дотримуватися цих правил?

Тут немає однозначної відповіді.

Річ у тім, що відповідають за виконання нових правил уряди держав-членів ЄС.

Відповідно, як у якій країні поводитиметься авіакомпанія (а вона слідуватиме рекомендаціям влади) – не відомо.

Тож краще перед подорожжю уточнити це питання у МЗС або у посольстві країни, до якої ви зібралися.

Чи нові правила дійсно настільки суворі?

І так, і ні.

Рекомендації дуже чіткі. Однак мають додаток про мандрівників з "важливою функцією або потребою".

Це, наприклад, сільськогосподарські робітники, дипломати, медики. Але також у списку винятків є:

Запрошені міжнародними організаціями,

Транзитні мандрівники,

Люди, які їдуть у важливих родинних справах,

Ті, хто потребує міжнародного захисту,

Ті, хто їде на навчання.

Тут трохи більше Хто з українців може поїхати до Євросоюзу попри закриті кордони: перелік та вимоги

На жаль, немає наразі чіткого загального механізму, як саме мандрівник повинен довести прикордоннику мету своєї поїздки. Очевидно, ці процедури будуть прописувати місцеві уряди.