Правила пересечения границы с Евросоюзом с 1 июля: важные изменения, о которых нужно знать
Границы Европейского Союза с 1 июля позволят пересекать жителям 14 стран. Важно отметить, что именно жителям, а не гражданам. Что еще изменилось в правилах въезда в Шенгенскую зону – читайте в статье.
Уже официально согласован список стран, как напоминают в CNN, жителям которых можно ехать в ЕС с 1 июля. Далее обновлять этот список намерены каждые две недели. Поэтому издание собрало самые распространенные вопросы о новых правилах пересечения границы с Евросоюзом и подготовило на них ответы.
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Что надо знать об изменениях в пересечении границы ЕС с 1 июля
Из каких стран я могу заехать в Евросоюз?
Это 14 стран (плюс Китай в условиях согласия сделать такой же шаг в сторону ЕС), где средний показатель новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за 14 дней не превышает такой же показатель в Евросоюзе. А именно:
- Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.
- Граждан Андорры, Ватикана, Монако и Сан-Марино при этом считают резидентами ЕС.
Если моей страны нет в списке, мне запрещен въезд в ЕС?
Официально – нет.
- ЕС не контролирует национальные границы государств-членов. Список и условия пересечения границы – это рекомендации.
- Однако на самом деле мало сомнений, что эти рекомендации будут полностью введены.
Если моя родная страна есть в списке, но я живу в стране не из списка, могу ли я попасть в ЕС?
Жаль, но нет.
- Отныне пограничники не будут смотреть на гражданство.
- Определяющим фактором для предоставления разрешения пересечения границы будет страна фактического проживания.
Могу ли я обойти правила, заехав в ЕС через территорию другой страны?
Тоже нет.
- Ни место транзита, ни гражданство аргументом не будет.
- Учитывать будут только место фактического проживания.
Авиакомпании тоже будут придерживаться этих правил?
Здесь нет однозначного ответа.
- Дело в том, что отвечают за выполнение новых правил правительства государств-членов ЕС.
- Соответственно, как и в какой стране вести себя авиакомпания (а она будет следовать рекомендациям власти) – не известно.
- Поэтому лучше перед поездкой уточнить этот вопрос в МИД или в посольстве страны, в которую вы собрались.
Действительно ли новые правила настолько суровы?
И да, и нет.
- Рекомендации очень четкие. Однако есть приложение о путешественниках с "важной функцией или потребностью".
Это, например, сельскохозяйственные рабочие, дипломаты, медики. Но также в списке исключений есть:
- Приглашенные международными организациями,
- Транзитные путешественники,
- Люди, которые едут в важных семейных делах,
- Те, кто нуждается в международной защите,
- Те, кто едет на учебу.
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К сожалению, нет пока четкого общего механизма, как путешественник должен доказать пограничнику цель своей поездки. Очевидно, эти процедуры будут прописывать местные правительства.