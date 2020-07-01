Границы Европейского Союза с 1 июля позволят пересекать жителям 14 стран. Важно отметить, что именно жителям, а не гражданам. Что еще изменилось в правилах въезда в Шенгенскую зону – читайте в статье.

Уже официально согласован список стран, как напоминают в CNN , жителям которых можно ехать в ЕС с 1 июля. Далее обновлять этот список намерены каждые две недели. Поэтому издание собрало самые распространенные вопросы о новых правилах пересечения границы с Евросоюзом и подготовило на них ответы.

Подробнее об этом С 1 июля ЕС разрешит въезд из 14 стран: Украины в списке нет

Что надо знать об изменениях в пересечении границы ЕС с 1 июля

Из каких стран я могу заехать в Евросоюз?

Это 14 стран (плюс Китай в условиях согласия сделать такой же шаг в сторону ЕС), где средний показатель новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за 14 дней не превышает такой же показатель в Евросоюзе. А именно:

Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.

Граждан Андорры, Ватикана, Монако и Сан-Марино при этом считают резидентами ЕС.

Если моей страны нет в списке, мне запрещен въезд в ЕС?

Официально – нет.

ЕС не контролирует национальные границы государств-членов. Список и условия пересечения границы – это рекомендации.

Однако на самом деле мало сомнений, что эти рекомендации будут полностью введены.

Если моя родная страна есть в списке, но я живу в стране не из списка, могу ли я попасть в ЕС?

Жаль, но нет.

Отныне пограничники не будут смотреть на гражданство.

Определяющим фактором для предоставления разрешения пересечения границы будет страна фактического проживания.

Могу ли я обойти правила, заехав в ЕС через территорию другой страны?

Тоже нет.

Ни место транзита, ни гражданство аргументом не будет.

Учитывать будут только место фактического проживания.

Авиакомпании тоже будут придерживаться этих правил?

Здесь нет однозначного ответа.

Дело в том, что отвечают за выполнение новых правил правительства государств-членов ЕС.

Соответственно, как и в какой стране вести себя авиакомпания (а она будет следовать рекомендациям власти) – не известно.

Поэтому лучше перед поездкой уточнить этот вопрос в МИД или в посольстве страны, в которую вы собрались.

Действительно ли новые правила настолько суровы?

И да, и нет.

Рекомендации очень четкие. Однако есть приложение о путешественниках с "важной функцией или потребностью".

Это, например, сельскохозяйственные рабочие, дипломаты, медики. Но также в списке исключений есть:

Приглашенные международными организациями,

Транзитные путешественники,

Люди, которые едут в важных семейных делах,

Те, кто нуждается в международной защите,

Те, кто едет на учебу.

Здесь немного больше Кто из украинцев может поехать в Евросоюз несмотря на закрытые границы: перечень и требования