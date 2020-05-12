Евросоюз одобрил выводы о развитии Восточного партнерства: реакция Украины

Совет Европейского Союза одобрил выводы о перспективах развития инициативы Восточного партнерства в 2020 году, куда входит в том числе и Украины. В них ЕС подтвердил стратегическую важность этой программы.

Текущие рамочные условия этой политики остаются в силе и продолжают приносить существенные результаты в пользу народам, отмечается в выводах на сайте Европейского совета.

Важно Европарламент настаивает на большей интеграции восточных партнеров, – СМИ

Совет ЕС также подчеркнула важность того, чтобы будущее Восточное партнерство оказывало более стратегические, амбициозные, гибкие и инклюзивные рамки для сотрудничества. Это позволит участникам преодолевать общие и глобальные вызовы объединенными усилиями в целом ряде сфер.

Европейский совет отметила твердом соблюдении фундаментальных ценностей Восточного партнерства:

демократия;

уважение прав человека;

верховенство права;

качественная система государственного управления;

успешная антикоррупционная политика;

экономические реформы;

преодоления вызовов в охране окружающей среды, в климатических изменениях и в энергетике;

цифровая трансформация;

инвестиции в развитие человеческого потенциала.

На одобренные выводы уже отреагировала и Украины. В Министерстве иностранных дел поддержали высказанную преданность цели совместного построения пространства демократии, процветания и стабильности.

Украина поддерживает подход по дальнейшему развитию Восточного партнерства с учетом особенностей двусторонних отношений ЕС с государствами-партнерами, их приоритетов и потребностей, а также прогресса на пути реформ,

– отметили в МИД.

Там также отметили, что в этом контексте Украина остается преданной продолжению широкомасштабных преобразований, определенных ее курсу на европейскую интеграцию, который закреплен в Конституции Украины.

Что известно о программе Восточное партнерство?Ее запустили в 2009 году. Программа призвана приблизить к ЕС шесть бывших советских республик – Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину.



С тех пор Грузия, Молдова и Украина подписали соглашения об ассоциации с ЕС, в частности соглашения о свободной торговле.