Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Евросоюз одобрил выводы о развитии Восточного партнерства: реакция Украины

- Читати новину українською
Совет ЕС одобрил выводы относительно перспектив Восточного партнерства
Совет ЕС одобрил выводы относительно перспектив Восточного партнерства / euronews.com

Совет Европейского Союза одобрил выводы о перспективах развития инициативы Восточного партнерства в 2020 году, куда входит в том числе и Украины. В них ЕС подтвердил стратегическую важность этой программы.

Текущие рамочные условия этой политики остаются в силе и продолжают приносить существенные результаты в пользу народам, отмечается в выводах на сайте Европейского совета.

Важно Европарламент настаивает на большей интеграции восточных партнеров, – СМИ

Совет ЕС также подчеркнула важность того, чтобы будущее Восточное партнерство оказывало более стратегические, амбициозные, гибкие и инклюзивные рамки для сотрудничества. Это позволит участникам преодолевать общие и глобальные вызовы объединенными усилиями в целом ряде сфер.

Европейский совет отметила твердом соблюдении фундаментальных ценностей Восточного партнерства:

  • демократия;
  • уважение прав человека;
  • верховенство права;
  • качественная система государственного управления;
  • успешная антикоррупционная политика;
  • экономические реформы;
  • преодоления вызовов в охране окружающей среды, в климатических изменениях и в энергетике;
  • цифровая трансформация;
  • инвестиции в развитие человеческого потенциала.

На одобренные выводы уже отреагировала и Украины. В Министерстве иностранных дел поддержали высказанную преданность цели совместного построения пространства демократии, процветания и стабильности.

Украина поддерживает подход по дальнейшему развитию Восточного партнерства с учетом особенностей двусторонних отношений ЕС с государствами-партнерами, их приоритетов и потребностей, а также прогресса на пути реформ,
– отметили в МИД.

Там также отметили, что в этом контексте Украина остается преданной продолжению широкомасштабных преобразований, определенных ее курсу на европейскую интеграцию, который закреплен в Конституции Украины.

Что известно о программе Восточное партнерство?Ее запустили в 2009 году. Программа призвана приблизить к ЕС шесть бывших советских республик – Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину.

С тех пор Грузия, Молдова и Украина подписали соглашения об ассоциации с ЕС, в частности соглашения о свободной торговле.

Автор: Василий Денисюк
Теги: МИД Украины Евросоюз Новости политики Новости Украины
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Беспилотники армии РФ работают на Донбассе: резонансное расследование
11 мая , 17:30 Беспилотники армии РФ работают на Донбассе: резонансное расследование
Михайло Макарук
Время принимать ответственные решения, или Пандемия возможностей
11 мая , 16:00 Время принимать ответственные решения, или Пандемия возможностей
Мирослав Маринович
Стресс уничтожает знания: как обмануть мозг и вспомнить выученное
11 мая , 12:00 Стресс уничтожает знания: как обмануть мозг и вспомнить выученное
Наталія Кадя