Євросоюз схвалив висновки про розвиток Східного партнерства: реакція України

Рада Європейського Союзу схвалила висновки про перспективи розвитку ініціативи Східного партнерства у 2020 році, куди входить зокрема й Україна. У них ЄС підтвердив стратегічну важливість цієї програми.

Поточні рамкові умови цієї політики залишаються чинними та продовжують приносити суттєві результати на користь народам, зазначається у висновках на сайті Європейської ради.

Важливо Європарламент наполягає на більшій інтеграції східних партнерів, – ЗМІ

Рада ЄС також підкреслила важливість того, щоб майбутнє Східне партнерство надавало більш стратегічні, амбітні, гнучкі та інклюзивні рамки для співпраці. Це дозволить учасникам долати спільні та глобальні виклики об’єднаними зусиллями у цілій низці сфер.

Європейська рада наголосила на твердому дотриманні фундаментальних цінностей Східного партнерства:

демократія;

повага до прав людини;

верховенство права;

якісна система державного управління;

успішна антикорупційна політика;

економічні реформи;

подолання викликів в охороні довкілля, у кліматичних змінах та в енергетиці;

цифрова трансформація;

інвестиції у розвиток людського потенціалу.

На схвалені висновки вже відреагувала й Україна. У Міністерстві закордонних справ підтримали висловлену відданість меті спільної побудови простору демократії, процвітання та стабільності.

Україна підтримує підхід щодо подальшої розбудови Східного партнерства з урахуванням особливостей двосторонніх відносин ЄС з державами-партнерами, їхніх пріоритетів і потреб, а також прогресу на шляху реформ,

– наголосили в МЗС.

Там також наголосили, що у цьому контексті Україна залишається відданою продовженню широкомасштабних перетворень, визначених її курсом на європейську інтеграцію, що закріплений в Конституції України.

Що відомо про програму Східне партнерство?Її запустили у 2009 році. Програма покликана наблизити до ЄС шість колишніх радянських республік – Вірменію, Азербайджан, Білорусь, Грузію, Молдову та Україну.



З того часу Грузія, Молдова й Україна підписали угоди про асоціацію з ЄС, зокрема угоди про вільну торгівлю.