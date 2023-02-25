Известно, что ограничительные меры введены в отношении 87 физических и 34 юридических лиц.
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Кто попал под санкции
В санкционный список добавили 96 организаций, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Общее количество военных пользователей, включенных в список, увеличилось до 506 человек.
Согласно документу, под ограничение 10-го пакета санкций ЕС попали военное руководство России, командиры ЧВК "Вагнера", а также ряд предприятий, выполняющих госзаказ.
Следует отметить, что ЕС ввел отдельный блок санкций в отношении ЧВК "Вагнера", в который включили 11 физических лиц и семь организаций. Известно, что некоторые люди были внесены в список из-за участия в войне в Украине.
В частности, под санкции также попали:
- глава СПЛ Валерий Фадеев;
- омбудсмен Татьяна Москалькова;
- врач Леонид Рошаль;
- пропагандист Александр Коц;
- журналистка Марина Ахмедова;
- исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский;
- заместитель гендиректора "Первого канала" Кирилл Клейменов;
- военачальники Алексей Авдеев, Михаил Теплинский и Сергей Каракаев;
- главред "Россия 24" Евгений Бекасов;
- бывший глава "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев.
Из организаций в санкции включены:
- "Альфа-банк";
- "Росбанк";
- "Тинькофф" банк;
- ООО "Коммерческие автомобили-группа ГАЗ";
- ряд предприятий "Росатома";
- медиагруппа "Патриот";
- Национальная перестраховочная компания.
Также новые санкции Европейского союза против России охватывают экспорт на сумму 11,4 миллиарда евро и включают ограничения на чувствительные и передовые технологии, способствующие повышению военного потенциала и технологического совершенствования России.
Ограничения наложили также на средства, используемые в российских системах вооружений (беспилотники, ракеты, вертолеты, другие транспортные средства).
Следует отметить, что впервые включены семь иранских организаций, использующих компоненты ЕС и предоставляющие России военные беспилотники для атак на гражданскую инфраструктуру в Украине.
Польша блокировала этот пакет: что известно
Еще накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину ЕС пообещал и дальше поддерживать наше государство финансовой, гуманитарной и военной помощью. Страны-члены Евросоюза заявили о новом пакете санкции в отношении страны-агрессора.
Однако единогласно принять десятый пакет санкций против России не смогли. Дело в том, что Варшава выступила против. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что ограничения против страны-террориста слишком мягкие.
Польские дипломаты подчеркнули, что они не блокируют пакет, а хотят, чтобы эти санкции имели смысл.