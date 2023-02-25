Известно, что ограничительные меры введены в отношении 87 физических и 34 юридических лиц.

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Кто попал под санкции

В санкционный список добавили 96 организаций, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Общее количество военных пользователей, включенных в список, увеличилось до 506 человек.

Согласно документу, под ограничение 10-го пакета санкций ЕС попали военное руководство России, командиры ЧВК "Вагнера", а также ряд предприятий, выполняющих госзаказ.

Следует отметить, что ЕС ввел отдельный блок санкций в отношении ЧВК "Вагнера", в который включили 11 физических лиц и семь организаций. Известно, что некоторые люди были внесены в список из-за участия в войне в Украине.

В частности, под санкции также попали:

глава СПЛ Валерий Фадеев;

омбудсмен Татьяна Москалькова;

врач Леонид Рошаль;

пропагандист Александр Коц;

журналистка Марина Ахмедова;

исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский;

заместитель гендиректора "Первого канала" Кирилл Клейменов;

военачальники Алексей Авдеев, Михаил Теплинский и Сергей Каракаев;

главред "Россия 24" Евгений Бекасов;

бывший глава "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев.

Из организаций в санкции включены:

"Альфа-банк";

"Росбанк";

"Тинькофф" банк;

ООО "Коммерческие автомобили-группа ГАЗ";

ряд предприятий "Росатома";

медиагруппа "Патриот";

Национальная перестраховочная компания.

Заметьте! Санкции для вышеперечисленных лиц и компаний предусматривают заморозку активов, запрещение въезда и транзита через страны ЕС и запрет для граждан и компаний в ЕС предоставлять им средства.

Также новые санкции Европейского союза против России охватывают экспорт на сумму 11,4 миллиарда евро и включают ограничения на чувствительные и передовые технологии, способствующие повышению военного потенциала и технологического совершенствования России.

Ограничения наложили также на средства, используемые в российских системах вооружений (беспилотники, ракеты, вертолеты, другие транспортные средства).

Следует отметить, что впервые включены семь иранских организаций, использующих компоненты ЕС и предоставляющие России военные беспилотники для атак на гражданскую инфраструктуру в Украине.

Польша блокировала этот пакет: что известно

Еще накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину ЕС пообещал и дальше поддерживать наше государство финансовой, гуманитарной и военной помощью. Страны-члены Евросоюза заявили о новом пакете санкции в отношении страны-агрессора.

Однако единогласно принять десятый пакет санкций против России не смогли. Дело в том, что Варшава выступила против. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что ограничения против страны-террориста слишком мягкие.

Польские дипломаты подчеркнули, что они не блокируют пакет, а хотят, чтобы эти санкции имели смысл.