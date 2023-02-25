Відомо, що обмежувальні заходи введено щодо 87 фізичних та 34 юридичних осіб.

До теми Завдасть шкоди воєнній машині Росії: в ЄС офіційно схвалили десятий пакет санкцій

Хто потрапив під санкції

До санкційного списку додали 96 організацій, пов'язаних з російським військово-промисловим комплексом. Загальна кількість військових користувачів, включених до списку, збільшилась до 506.

Згідно з документом, під обмеження 10-го пакету санкцій ЄС потрапили військове керівництво Росії, командири ПВК "Вагнера", а також низка підприємств, які виконують держзамовлення.

Варто зазначити, що ЄС запровадив окремий блок санкцій щодо ПВК "Вагнера", в який включили 11 фізичних осіб та сім організацій. Відомо, що деяких осіб внесли до списку через участь у війні в Україні.

Зокрема, під санкції також потрапили:

голова СПЛ Валерій Фадєєв;

омбудсменка Тетяна Москалькова;

лікар Леонід Рошаль;

пропагандист Олександр Коц;

журналістка Марина Ахмедова;

виконавчий директор медіагрупи "Росія сьогодні" Кирило Вишинський;

заступник гендиректора "Першого каналу" Кирило Клейменов;

воєначальники Олексій Авдєєв, Михайло Теплинський і Сергій Каракаєв;

головред "Росія 24" Євген Бекасов;

колишній глава "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв.

Серед організацій до санкцій включено:

"Альфа-банк";

"Росбанк";

"Тінькофф" банк;

ТОВ "Комерційні автомобілі-група ГАЗ";

ряд підприємств "Росатому";

медіагрупа "Патріот";

Національна перестрахувальна компанія.

Зауважте! Санкції для вище перелічених осіб та компаній передбачають замороження активів, заборону в'їзду і транзиту через країни ЄС та заборону для громадян і компаній у ЄС надавати їм кошти.

Також нові санкції Європейського союзу проти Росії охоплюють експорт на суму 11,4 мільярда євро і включають обмеження на чутливі та передові технології, які сприяють підвищенню військового потенціалу та технологічного вдосконалення Росії.

Обмеження наклали також на засоби, які використовуються в російських системах озброєнь (безпілотники, ракети, гелікоптери, інші транспортні засоби).

Варто зазначити, що вперше включено сім іранських організацій, які використовують компоненти ЄС і надають Росії військові безпілотники для атак на цивільну інфраструктуру в Україні.

Польща блокувала цей пакет: що відомо

Ще напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС пообіцяв й надалі підтримувати нашу державу фінансовою, гуманітарною та військовою допомогою. Країни-члени Євросоюзу заявили про новий пакет санкції щодо країни-агресорки.

Однак одноголосно ухвалити десятий пакет санкцій проти Росії не змогли. Річ у тім, що Варшава виступила проти. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наголосив, що обмеження проти країни-терористки – занадто м'які.

Польські дипломати наголосили, що вони не блокують пакет, а хочуть, щоб ці санкції мали сенс.