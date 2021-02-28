Европейский Союз отозвал своего посла в Гаване, испанца Альберто Наварро. Это произошло после того, как он подписал обращение к президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену с призывом снять санкции с Кубы.

Издание Politico 25 февраля опубликовало открытое письмо евродепутатов к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю. Оно было датировано 24 февраля 2021 года.

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За отставку Наварро уже проголосовали

В нем говорится: "Мы считаем, что посол не достоин высокой должности, которую он занимает и которая была ему доверена, и требуем, чтобы вы немедленно распорядились отправить его в отставку".

Отметим! За отставку Наварро с поста посла Евросоюза на Кубе выступили 16 депутатов Европарламента.

Евродепутаты: Посол не защищает права человека

Евродепутаты отметили, что своим поступком посол в Гаване:

занимает политические позиции в соответствии с режимом, который не уважает;

не защищает права человека.

Справка. Впервые США ввели санкции в отношении коммунистической Кубы в 1960 году. С тех пор эти ограничения несколько раз усиливались и ослаблялись.

В то же время один из официальных представителей Борреля сообщил, что Наварро в Брюсселе должен объяснить, почему он поставил подпись под просьбой снять санкции США с Кубы.

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