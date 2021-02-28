Критиковал санкции США: Евросоюз отозвал своего посла на Кубе
Европейский Союз отозвал своего посла в Гаване, испанца Альберто Наварро. Это произошло после того, как он подписал обращение к президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену с призывом снять санкции с Кубы.
Источник:Deutsche Welle
Издание Politico 25 февраля опубликовало открытое письмо евродепутатов к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю. Оно было датировано 24 февраля 2021 года.
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За отставку Наварро уже проголосовали
В нем говорится: "Мы считаем, что посол не достоин высокой должности, которую он занимает и которая была ему доверена, и требуем, чтобы вы немедленно распорядились отправить его в отставку".
Евродепутаты: Посол не защищает права человека
Евродепутаты отметили, что своим поступком посол в Гаване:
- занимает политические позиции в соответствии с режимом, который не уважает;
- не защищает права человека.
В то же время один из официальных представителей Борреля сообщил, что Наварро в Брюсселе должен объяснить, почему он поставил подпись под просьбой снять санкции США с Кубы.
Санкции против Кубы: что известно
- В последний раз правительство США усилило санкции против Гаваны 15 января 2021 года, за 5 дней до того, как Дональд Трамп покинул пост президента страны.
- Новые штрафные меры Минфина США коснулись министра внутренних дел Кубы.
- За несколько дней до этого администрация Трампа вернула Кубу в список стран, которые, по мнению США, спонсируют международный терроризм. В феврале 2021 года президент Джо Байден продлил санкции против Кубы.
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