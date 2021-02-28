Європейський Союз відкликав свого посла в Гавані, іспанця Альберто Наварро. Це відбулось після того, як він підписав звернення до президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена із закликом зняти санкції з Куби.

Видання Politico 25 лютого опублікувало відкритий лист євродепутатів до глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля. Він був датований 24 лютого 2021 року.

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За відставку Наварро вже проголосували

В ньому мовиться: "Ми вважаємо, що посол не гідний високої посади, яку обіймає і яка була йому довірена, і вимагаємо, щоб ви негайно розпорядилися відправити його у відставку".

Зазначимо! За відставку Наварро з посади посла Євросоюзу на Кубі виступили 16 депутатів Європарламенту.

Євродепутати: Посол не захищає права людини

Євродепутати зауважили, що своїм вчинком посол у Гавані:

займає політичні позиції відповідно до режиму, який не поважає;

не захищає права людини.

Довідка. Уперше США запровадили санкції щодо комуністичної Куби в 1960 році. З того часу ці обмеження кілька разів посилювалися і послаблялися.

Водночас один з офіційних представників Борреля повідомив, що Наварро у Брюсселі має пояснити, чому він поставив підпис під проханням зняти санкції США з Куби.

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