Европейский союз заявил, что переправки нелегальных мигрантов нарушает права человека. Об этом говорится в заявлении ЕС со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

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В Евросоюз приравняли такие действия к торговле людьми. Там также заявили, что инструментализация мигрантов и беженцев абсолютно недопустима.

Использование людей, нуждающихся в помощи, для достижения политических целей нарушает фундаментальные европейские ценности и принципы,

– говорится в заявлении Борреля.

Также в ведомстве заверили, что осуждают использование режимом Беларуси нелегальных мигрантов в политических целях. Они заявили, что готовы ввести санкции против тех, кто "занимается контрабандой мигрантов, нарушая права человека, или по-другому причастен к торговле людьми".

Более того, Жозеп Боррель заявил, что они уже оказывают помощь в борьбе с мигрантами - у границ Литвы Евросоюз развернул силы и средства своего пограничного агентства Frontex.

Что этому предшествовало