Європейський союз заявив, що переправлення нелегальних мігрантів порушує права людини. Про це мовиться у заяві ЄС з посиланням на главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

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У Євросоюз прирівняли такі дії до торгівлі людьми. Там також заявили, що інструменталізація мігрантів і біженців абсолютно неприпустима.

Використання людей, які потребують допомоги, для досягнення політичних цілей порушує фундаментальні європейські цінності і принципи,

– мовиться в заяві Борреля.

Також у відомстві запевнили, що засуджують використання режимом Білорусі нелегальних мігрантів в політичних цілях. Вони заявили, що готові ввести санкції проти тих, хто "займається контрабандою мігрантів, порушуючи права людини, або по-іншому причетний до торгівлі людьми".

Ба більше, Жозеп Боррель заявив, що вони вже надають допомогу в боротьбі з мігрантами – біля кордону Литви Євросоюз розгорнув сили і засоби свого прикордонного агентства Frontex.

Що цьому передувало