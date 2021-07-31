Європейський союз заявив, що переправлення нелегальних мігрантів порушує права людини. Про це мовиться у заяві ЄС з посиланням на главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля.
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У Євросоюз прирівняли такі дії до торгівлі людьми. Там також заявили, що інструменталізація мігрантів і біженців абсолютно неприпустима.
Використання людей, які потребують допомоги, для досягнення політичних цілей порушує фундаментальні європейські цінності і принципи,
– мовиться в заяві Борреля.
Також у відомстві запевнили, що засуджують використання режимом Білорусі нелегальних мігрантів в політичних цілях. Вони заявили, що готові ввести санкції проти тих, хто "займається контрабандою мігрантів, порушуючи права людини, або по-іншому причетний до торгівлі людьми".
Ба більше, Жозеп Боррель заявив, що вони вже надають допомогу в боротьбі з мігрантами – біля кордону Литви Євросоюз розгорнув сили і засоби свого прикордонного агентства Frontex.
Що цьому передувало
- Литва потерпає від нелегальних мігрантів. Їхній потік у рази збільшився.
- В укранському МЗС розповідали, що це трапилось після того, як Олександр Лукашенко вирішив "помститися" Литві за жорстку позицію щодо себе, "провокуючи потік біженців з країн Азії, Африки і Близького Сходу, які прагнуть прорватися в Литву з Білорусі".
- Парламент Литви 13 липня ухвалив резолюцію, якою називає зростання нелегальної міграції гібридної агресією Білорусі.
- Литовське МВС пропонувало оголосити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю. Однак президент Гітанас Науседа зазначив, що у цьому поки немає потреби.
- Україна надала Литві гуманітарну допомогу у вигляді колючого дроту.