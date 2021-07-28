Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що не пригадує такого, що гуманітарну допомогу хтось надавав у вигляді колючого дроту. Причиною є Олександр Лукашенко, який вирішив помститися Литві й провокує потік біженців з Азії, Африки та Близького Сходу.

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"Реальність вимагає саме такої дружньої допомоги. Масштаб біди такий: з 1 січня до 27 липня на литовсько-білоруському кордоні затримали 2 839 нелегальних мігрантів. Це в 35 разів перевищує показник 2020 року", – написав Кулеба.

Визначають обсяги допомоги

Литва почала терміново укріплювати кордон, однак минулого тижня виявилося, що не вистачає колючого дроту. Кулеба зазначив, що поспілкувався з міністром закордонних справ Литви Ґабріеліусом Ландсберґісом, а згодом швидко отримав позитивне рішення від уряду України.

"Конкретні обсяги опрацьовуємо нині дипломатичними каналами з литовською стороною, тому що є технічні нюанси. Символічно, що це сталося саме у першу річницю заснування "Люблінського трикутника". Ми з Литвою союзники та завжди стоятимемо поруч один з одним в успіхах і складних ситуаціях", – наголосив Кулеба.