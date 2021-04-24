В Евросоюзе раскритиковали решение Министерства юстиции России о зачислении издания Meduza в список "иностранных агентов". Цивилизованный мир крайне встревожен тем, что страна-агрессор продолжает ограничивать работу независимых медиаплатформ, а также отдельных журналистов.

Представитель ЕС по вопросам иностранных дел политики безопасности Петер Стано заявил, что эти действия противоречат международным обязательствам России в сфере прав человека.

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Европейский Союз давно придерживается позиции, согласно которой закон о так называемых "иностранных агентов" способствует систематическому нарушению основополагающих свобод и ограничивает гражданское общество, независимые СМИ и права политической оппозиции в России. Демократия – это универсальная ценность, включающая уважение прав человека, закрепленных в международном праве,

– отметил дипломат.

Он также отметил, что журналисты обязаны сообщать о проблемах, представляющих общественный интерес, а государственные органы должны обеспечить, чтобы СМИ могли делать это в атмосфере, свободной от страха и запугивания.

Обратите внимание! Россия начала формировать список "СМИ-иноагентов" в конце 2017 года. Он состоит в основном из проектов "Голоса Америки" и "Радио Свобода". Среди них – украинский сайт "Крым.Реалии".

Стоит добавить, что главный редактор Meduza Иван Колпаков сообщил о намерении обжаловать решение Минюста России в суде.

В то же время он сказал, что "иноагент" – дискриминационный статус, который усложнит работу и заработок на жизнь.