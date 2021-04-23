Министерство юстиции России отнесло издание Meduza в реестр "иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента". Редакция заявила, что планирует обжаловать такое решение суда.

В реестр "иностранных агентов" внесли компанию SIA "Medusa Project", зарегистрированную в Латвии. В сообщении на сайте министерства сказано, что такое решение приняли "во исполнение требований действующего законодательства России".

Читайте также Распылили газ в глаза и ударили: Майкл Щур рассказал о стычке с ребятами на самокатах

Главный редактор издания Иван Колпаков заявил, что СМИ будет обжаловать такое решение. Впрочем редакция понимает, что шансов мало.

Это плохая новость для "Медузы". "Иноагент" – дискриминационный статус, который усложнит нам работу и заработок на жизнь,

– рассказал Колпаков.

Он также поделился дальнейшими планами редакции. Да, 26 апреля редколлегия с участием всех работников, обсудит ситуацию. На следующий день состоится встреча с членами наблюдательного совета.

Колпаков поблагодарил читателей Meduza за поддержку.

Обратите внимание! Россия начала формировать список "СМИ-иноагентов" в конце 2017 года. Он состоит в основном из проектов "Голоса Америки" и "Радио Свобода". Среди них – украинский сайт "Крым.Реалии".