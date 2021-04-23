В России издание Meduza внесли в список "иностранных агентов": решение обжалуют
Министерство юстиции России отнесло издание Meduza в реестр "иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента". Редакция заявила, что планирует обжаловать такое решение суда.
Источник:Meduza
В реестр "иностранных агентов" внесли компанию SIA "Medusa Project", зарегистрированную в Латвии. В сообщении на сайте министерства сказано, что такое решение приняли "во исполнение требований действующего законодательства России".
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Главный редактор издания Иван Колпаков заявил, что СМИ будет обжаловать такое решение. Впрочем редакция понимает, что шансов мало.
Это плохая новость для "Медузы". "Иноагент" – дискриминационный статус, который усложнит нам работу и заработок на жизнь,
– рассказал Колпаков.
Он также поделился дальнейшими планами редакции. Да, 26 апреля редколлегия с участием всех работников, обсудит ситуацию. На следующий день состоится встреча с членами наблюдательного совета.
Колпаков поблагодарил читателей Meduza за поддержку.
Что известно о Meduza
В 2014 году издание запустила бывшая команда "Ленты.ру", что когда-то сделала его самым популярным новостным сайтом русскоязычного интернета. "Лента" была едва ли не единственным изданием, которое пыталось объективно освещать информацию о событиях в Крыму и Украине во время оккупации. В середине марта 2014 года значительная часть редакции уволилась из-за давления собственника.
В июне 2019 года журналиста-расследователя Meduza Ивана Голунова арестовали. Инцидент получил общественный резонанс. Тогда происходили единичные, а затем и массовые акции протеста, которые популярные СМИ тиражировали с одинаковыми заголовками – "Я/Мы Иван Голунов".
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